100% do atum enlatado da UE está contaminado com mercúrio, denunciam ONGs

O atum em conserva, em grande parte dos países da União Europeia (UE), está amplamente contaminado com mercúrio, uma substância nociva para a saúde, denunciaram nesta terça-feira (29) as ONGs Bloom (de defesa dos oceanos) e Foodwatch (defesa do consumidor), em um relatório onde solicitam às grandes redes de distribuição e às autoridades públicas "medidas de emergência", incluindo a redução dos limites permitidos para a comercialização do produto.

A ONG Bloom selecionou aleatoriamente 148 latas de atum em cinco países europeus (França, Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália) e as testou em um laboratório independente. O resultado: "100% das latas estão contaminadas com mercúrio", revela a pesquisa.

Em mais da metade do atum enlatado examinado, a concentração de mercúrio supera o limite máximo estabelecido para outras espécies de peixe, como o bacalhau e as anchovas, de 0,3 mg/kg. Para o atum, o limite foi fixado em 1 mg/kg.

No entanto, o limite é calculado sobre o "produto fresco". Segundo os cálculos da Bloom, isso corresponde a uma concentração de cerca de 2,7 mg/kg na conserva, pois o mercúrio fica mais concentrado após a desidratação da carne do peixe.

Na França, uma lata de atum da popular marca Petit Navire, testada durante a investigação, apresentou uma concentração de 3,9 mg/kg. A empresa não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da AFP.

"A forma como as normas de saúde foram estabelecidas no âmbito europeu é absolutamente escandalosa", denuncia Julie Guterman, pesquisadora da Bloom.

"As normas foram definidas com base na taxa de contaminação dos atuns observada e não no perigo que o mercúrio representa para a saúde humana, com o objetivo de garantir a venda de 95% do atum", afirma ela.

Sem transparência

Segundo a ONG, o problema está em um regulamento sobre contaminantes revisado em 2022 por um "comitê técnico" da Comissão Europeia, o SCoPaFF (Comitê Permanente das Plantas, Animais, Alimentos e Rações), que "operam sem transparência nenhuma".

"Os limites máximos são definidos de forma a comercializar o maior número possível de peixes contaminados: é o que se chama de método ALARA, 'tão baixo quanto razoavelmente alcançável'. Em outras palavras, tão baixo quanto os interesses comerciais permitem", denuncia Bloom.

Para a ONG, "não há nenhuma justificativa sanitária para essa diferença, o mercúrio não é menos tóxico se ingerido via atum, apenas a concentração de mercúrio no alimento conta".

O mercúrio é classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como "uma das dez substâncias mais preocupantes para a saúde pública", lembra a Bloom.

Mistura fatal com bactérias

No oceano, o metal se mistura com bactérias e se transforma em metilmercúrio, um derivado ainda mais tóxico.

"Problemas neurológicos e comportamentais podem ser observados após exposição aos diferentes compostos de mercúrio por inalação, ingestão ou contato dérmico", informa a OMS.

A Agência Francesa de Segurança Alimentar (Anses) reconhece que em "altas doses, o metilmercúrio são tóxicas para o sistema nervoso central dos seres humanos, especialmente durante o desenvolvimento intrauterino e na primeira infância."

A agência recomenda limitar o consumo de atum, mas não evitá-lo completamente, para mulheres grávidas e crianças menores de três anos.

"Em termos de recomendações, é difícil ir mais longe", especialmente "porque os peixes têm benefícios difíceis de substituir. É um ajuste bastante sutil", disse Irène Margaritis, vice-diretora de avaliação de riscos da Anses.

"Garantir os padrões mais elevados de segurança alimentar para os cidadãos da UE é uma prioridade essencial", afirmou a Comissão Europeia. "Em 2022, os limites máximos de mercúrio nos alimentos foram revisados com base nos dados mais recentes", assegurou.

"Os dados sobre a presença de mercúrio no atum mostraram que não havia margem para reduzir ainda mais o limite máximo com base no princípio do 'nível mais baixo que seja razoavelmente possível alcançar'", conclui Bruxelas.

Diante do que consideram ser um "verdadeiro escândalo de saúde pública", a Bloom e a Foodwatch exigem "medidas de emergência" das autoridades públicas e fazem um apelo à Comissão Europeia e às autoridades francesas para que adotem o limite máximo mais rigoroso de 0,3 mg/kg.

As ONGs também pedem que os distribuidores comercializem apenas produtos abaixo desse limite.

(Com AFP)