Vôlei feminino: Mundial de Clubes começa em 17 de dezembro na China

? Volleyball World (@volleyballworld) October 28, 2024

Notícias relacionadas:

Maiores campeões do torneio, os times turcos VakiBank (quatro títulos) e Eazasibasi (três) estão fora desta edição. Além do Brasil, a Itália também competirá com duas equipes: Conegliano (bicampeão) e Vero Vôlei Milão.

Os times estão divididos em dois grupos, e os dois melhores em cada chave se classificam às semifinais. O Minas está no Grupo A, junto com Vero Vôlei Milão, Tianjin (China) e Zamalek (Egito). Na outra chave está o Praia Clube, ao lado de Conegliano, Red Rockets (Japão) e Ninh Binh (Vietnã).

Nos últimos três Mundiais, o Minas e o Praia Clube terminaram na quarta posição.

Lá se vão 12 anos desde que o Osasco VC (São Paulo) trouxe para o Brasil título de melhor do mundo. Outro dois clubes nacionais já foram campeões: CA Sorocaba (1994) e Sadia EC (1991).

Programação

16/12 (segunda-feira)

Minas x Vero Vôlei Milão - 22h (horário de Brasília)

17 de dezembro

Praia Clube x Conegliano - 1h30

Red Rockets x Ninh Binh - 5h

Tianjin x Zamalek - 8h30

Conegliano x Ninh Binh - 22h

18 de dezembro

Minas x Zamalek - 1h30

Red Rockets x Praia Clube - 5h

Tianjin x Vero Vôlei Milão - 8h30

19 de dezembro

Ninh Binh x Praia Clube - 4h

Vero Vôlei Milão x Zamalek - 8h30

20 de dezembro

Conegliano x Red Rockets - 4h

Tianjin x Minas - 8h30

21 de dezembro

semifinais

1° do Grupo A x 2° do Grupo B - 4h

1° do Grupo B x 2° do Grupo A - 8h30

22 de dezembro

Disputa pelo terceiro lugar - 4h

Final - 8h30