Vitória do PT em Fortaleza ajuda a fortalecer Camilo para sucessão de Lula

A vitória de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza representa uma conquista importante para o ministro da Educação, Camilo Santana, que busca fortalecer seu nome na lista de sucessores do presidente Lula, segundo avaliação de aliados.

O que aconteceu

Petistas negam um plano B para 2026. Embora esteja cedo para definir, cardeais do partido afirmam que Lula vai disputar a reeleição. O próprio presidente dá declarações que oscilam entre sinalizar aposentadoria ou tentativa de se reeleger para evitar "que um negacionista volte".

Camilo se empenhou muito na eleição de Leitão. O ministro foi o enviado especial para representar o governo Lula na capital cearense e reforçar a campanha no primeiro e no segundo turnos, participando de peças publicitárias, comícios e carreatas. O chefe da pasta de Educação até tirou férias para ampliar todo o seu capital político no estado que o elegeu senador em 2022, com 57,4% dos votos válidos.

Ministro levou Lula a Fortaleza duas vezes. A capital cearense foi uma das maiores cidades em que o PT lançou candidato e onde a disputa estava mais acirrada, o que levou o presidente a visitar o município mais de uma vez.

Além da missão de derrotar o bolsonarista André Fernandes (PL), Camilo tenta aumentar seu cacife dentro do PT. Ele busca ser alternativa ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já chegou a disputar a Presidência em 2018, quando Lula foi preso, e ainda é visto como uma possibilidade por algumas alas da sigla.

Camilo precisa crescer para se destacar na lista da sucessão de Lula. A avaliação de caciques do partido é que a eleição em Fortaleza pode ajudar, mas o petista também precisa ter um bom desempenho como ministro da Educação e contar com uma conjuntura política favorável em 2026 ou 2030 para uma eventual disputa à Presidência, o que inclui também o comando da Câmara dos Deputados e do Senado.

Outras fileiras do partido lembram que há outros quadros na fila. Além de Haddad, os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, já foram citados como possíveis nomes para a sucessão de Lula.

Turnê do Pé-de-Meia para ganhar projeção nacional

O ministro da Educação lançou bolsa a estudantes em vários estados brasileiros. Principal vitrine do governo Lula, o programa que paga uma mesada para evitar a evasão escolar de alunos do ensino médio foi anunciado por Camilo de Norte a Sul do país em eventos pomposos, numa tentativa de divulgar a ação e também projetar sua imagem nacionalmente.