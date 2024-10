Venda de cimento cresce 10,4% em setembro no mercado interno, aponta CBIC

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) informou nesta segunda-feira, 28, que a venda de cimento no mês de setembro alcançou 5,8 milhões de toneladas no mercado interno, alta de 10,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior (5,2 milhões de toneladas), conforme dados levantados com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC).

De janeiro a setembro deste ano, as vendas desse material alcançaram 48,7 milhões de toneladas. O número representa um crescimento de 4,1% em relação a igual período do ano anterior. Já nos 12 meses até setembro de 2024 as vendas de cimento totalizaram 63,978 milhões de toneladas, com crescimento de 0,88% em relação aos 12 meses imediatamente anteriores.

A CBIC também apresentou os indicadores econômicos nacionais da construção civil do 3º trimestre de 2024. O nível médio de atividade do setor no período foi superior ao registrado em igual intervalo de 2023. O índice de atividade do setor registrou 49,7 pontos, acima dos 47,9 no terceiro trimestre do ano passado. Em 2022, foram 53,6 pontos no mesmo recorte temporal.

Os dados são levantados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O grupo também mostrou que a produção de materiais de construção está em alta.

Conforme informações da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), em setembro de 2024 o setor apresentou "um aumento de 1,7% no seu faturamento deflacionado em comparação ao mês anterior", disse em nota a CBIC. Em relação a setembro de 2023, o crescimento foi de 10,3%.

Outro número reforçado pela Câmara foi a produção de insumos típicos do setor de construção. Conforme os dados do IBGE, a produção cresceu 4,3% no acumulado de janeiro a agosto deste ano, em relação a igual período do ano anterior. Em 2023, neste período, a variação foi negativa: -2,6%.