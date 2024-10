Valdemar diz nunca ter perguntado a Tarcísio se ele iria para o PL: Ele que falou que vinha

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comunicou a ele que iria migrar de seu atual partido para o PL em jantar marcado pelo próprio Republicanos, em entrevista à GloboNews nesta segunda-feira, 28. "Eu nunca perguntei se Tarcísio iria para o PL", afirmou.

"Ele falou vou mais para frente, vou ver ainda a privatização da Sabesp. Eu senti que ele não vinha antes da eleição, porque isso iria prejudicar muito o Republicanos e ele não queria isso", continuou o ex-deputado. "Eu achava que iria vir depois."

Costa Neto também disse que Pablo Marçal (PRTB), ex-candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, pediu para ser filiado ao partido e concorrer. Mas a proposta não avançou, porque o PL já iria apoiar o prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB). O presidente disse que recomendou que o influenciador concorresse ao Senado.

Perguntado se as portas do partido estariam "abertas" para Marçal, Costa Neto relembrou o caso do laudo falso contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na véspera do primeiro turno da eleição municipal. "Aquilo é um negócio muito grave, vai dar muito problema para ele. Como ele é um camarada inteligente e um vencedor, não acredito que ele tenha feito aquilo", afirmou.