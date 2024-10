Tesouro dos EUA corta estimativa para volume de recursos que espera tomar emprestado no 4º tri

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos cortou a estimativa para o volume de recursos que espera tomar emprestado no mercado de dívida detida por agentes privados no quarto trimestre. Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 28, o governo prever levantar US$ 546 bilhões entre outubro e dezembro, valor US$ 19 bilhões abaixo do projetado em julho.

O montante pressupõe um saldo em caixa de US$ 700 bilhões no período. De acordo com o Tesouro, o movimento reflete um maior saldo de caixa no início do trimestre, parcialmente compensado por menores fluxos de caixa líquidos.

Para os três primeiros meses de 2025, o Tesouro espera obter US$ 823 bilhões emprestados, com um saldo em caixa de US$ 850 bilhões.

O órgão informa ter tomado US$ 762 bilhões em crédito no terceiro trimestre e encerrado o período com saldo de US$ 886 bilhões. O volume emprestado ficou US$ 22 bilhões acima do que esperado anteriormente.