Teixeira: Desenrola ajudará produtor rural e facilitar acesso a financiamento

São Paulo, 28 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, avaliou que o lançamento do programa Desenrola Rural, que buscará a regularização das dívidas de agricultores familiares, é uma das prioridades para ajudar na recuperação das finanças dos produtores, ajudando a potencializar a produção de alimentos. A iniciativa ainda não tem data para lançamento, mas a expectativa é de que ocorra ainda em 2024. "Sabemos que muitos agricultores estão negativados, e agora o presidente (Lula) e o Haddad vão lançar o programa Desenrola no Campo para facilitar o acesso ao financiamento", disse Teixeira. A iniciativa foi citada por ele, durante participação no Fórum Brasil de Investimentos (BIF, na sigla em inglês) como uma das políticas públicas para garantir alimentos mais baratos para a população. Em sua visão, o Brasil ainda tem produção insuficiente de itens essenciais como arroz, feijão, legumes, verduras e frutas. "O alimento não cabe no bolso da população como um todo; ele é caro", enfatizou.Entre as iniciativas, o ministro também mencionou o relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, que oferece uma "renda permanente para o agricultor" e destina os produtos a áreas de insegurança alimentar. Outros programas incentivam compras institucionais de produtos da agricultura familiar, como em institutos e universidades federais, hospitais que recebem recursos do SUS e das Forças Armadas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar também foi citado, pela garantia de que no mínimo 30% dos produtos venham da agricultura familiar.Teixeira destacou, mais uma vez, o lançamento do "maior Plano Safra da história do Brasil", com juros subsidiados para a produção de alimentos básicos. O ministro também defendeu o fortalecimento das cooperativas, por entender que representam uma forma de organização eficiente para a agricultura familiar.