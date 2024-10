Sogra do prefeito agride blogueiro com barra de ferro em cidade de PE; veja

A sogra do prefeito de Gravatá (PE), Padre Joselito (Avante), é investigada por agredir um blogueiro com uma barra de ferro.

O que aconteceu

Mauricelia Facundes foi filmada pelo próprio blogueiro, Marivan Melo. As imagens mostram quando a vítima chega em sua residência, na sexta-feira (25), mas é surpreendido pela mulher, que o aguarda com uma barra de ferro na mão.

Suspeita grita com o blogueiro e o ameaça de morte. Em seguida, ela corre em direção da vítima e diz que "se ele for homem não corre". Marivan corre, mas não consegue evitar a agressão e é atingido na cabeça. Em outro momento, ele aparece com o rosto ensanguentado.

Agressão foi motivada por denúncia feita pelo blogueiro

Um dia antes das agressões, Marivan denunciou suposto nepotismo na prefeitura de Gravatá. A esposa de Padre Joselito, a primeira-dama Viviane Facundes, é secretária municipal de Obras e Serviços Públicos.

Marivan repercutiu em seu blog a recomendação do Ministério Público de Pernambuco para que Viviane seja exonerada do cargo. Conforme a promotoria, a primeira-dama não tem qualificação técnica para exercer o cargo que ocupa desde 1º de março de 2024. Entretanto, até o momento a prefeitura não exonerou a mulher do prefeito.

O UOL não obteve retorno da Prefeitura de Gravatá. A reportagem entrou em contato para pedir um posicionamento sobre as agressões ao blogueiro e também sobre a suspeita de nepotismo. Se alguma resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

Blogueiro está impedido de se aproximar da primeira-dama e seus familiares

Em nota, a defesa de Mauricelia Facundes acusa o blogueiro de "operar uma usina de fake news" contra sua família. Segundo a defesa, a sogra do prefeito "reagiu aos ataques feitos por Marivan", e afirma que "a verdadeira vítima é quem foi levada ao limite, não aquele que se especializou em humilhar e ofender publicamente em troca de dinheiro".

Justiça de Pernambuco expediu uma medida protetiva que obriga Marivan a manter uma distância mínima de 200 metros de Viviane e seus familiares. Ainda na nota, a defesa alega que o blogueiro "desrespeitou a medida cautelar e intensificou as agressões" contra a primeira-dama e sua família.

Marivan confirmou que a família da primeira-dama tem medida protetiva que o impede de se aproximar, mas ressaltou que é ele quem precisa de proteção. Segundo o blogueiro, ele já foi ameaçado anteriormente pelas mulheres que o agrediram. O blogueiro também pediu para que "as investigações sejam conduzidas de forma imparcial".

Caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Marivan já realizou exame de corpo de delito no IML de Palmares. O resultado do exame não foi divulgado.