Satisfação do povo com prefeituras, que têm mais recursos, diz Mercadante sobre reeleições

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira, 28, que o resultado das eleições municipais, marcado pelo alto nível de reeleições, aponta que a população está "satisfeita" e quer a continuidade das administrações, que têm mais recursos. "80% dos prefeitos foram reeleitos, mostra satisfação do povo com as prefeituras, com a vida, prefeituras estão com mais recursos para fazer política pública. O recado das urnas foi de continuidade das administrações em curso", disse Mercadante na abertura do 7º Fórum Brasil de Investimentos, que ocorre em São Paulo.

O presidente do BNDES também defendeu que as emendas parlamentares precisam ser readequadas para atender a projetos estruturantes, apontando para uma "parlamentarização exagerada"", apesar de considerar que o Congresso precisa "ter papel relevante na gestão e definição do orçamento". Mercadante comemorou ainda a "estabilidade política" do País e a ausência de questionamentos as urnas eletrônicas.

O chefe do BNDES por fim apontou o Brasil como um lugar que tem a "paz como princípio", embora o mundo atravesse um período com forte tensão militar. "Há 150 anos o País não tem guerra com vizinhos", afirmou Mercadante.