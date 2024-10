Caiado: 'Diferente de Bolsonaro, mostrei que sei ganhar eleições'

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse que, ao contrário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), demonstrou que sabe ganhar eleições.

A declaração, em entrevista hoje ao UOL News, vem um dia após ele conseguir eleger o novo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil), derrotando Fred Rodrigues (PL), candidato de Bolsonaro.

Eu tenho uma história de vida, não é um cidadão que vai dizer o que eu sou. Ninguém vai denegrir a minha imagem. Eu tenho credibilidade moral, intelectual para governar e para fazer política. Tanto é que eu mostrei que eu sei ganhar eleições, diferente dele.

[Foi a] segunda derrota [de Bolsonaro em Goiás]. Na primeira, ele lançou um candidato contra mim para governador, eu bati no primeiro turno. Agora eu bati neles no segundo turno. Acredito que agora ele esteja em condições de poder acordar, cair a ficha, respeitar as lideranças estaduais e saber que não vale a pena vir com uma total deselegância.

Ronaldo Caiado

'Pessoal do PL acha que só o 22 elege as pessoas'

Bolsonaro não foi o único alvo das críticas do governador. Caiado também afirmou que o partido do ex-presidente, o PL, acha que "só o número 22 elege as pessoas".

Eu fui surpreendido, totalmente surpreendido, do dia pra noite. O Bolsonaro e um senador dele aí, o Wilder [Morais], chegaram aqui em Goiânia e falaram: 'Olha, o candidato em Goiânia é este, o candidato ali em Aparecida é este, o candidato aqui em Anápolis é este'. Quer dizer, eu nunca vi isso.

[Bolsonaro] devia ter tido cuidado de saber quem era o candidato. O pessoal do PL acha que só o número 22 elege as pessoas.

Caiado disse ainda que o resultado eleitoral indica que a população não está mais interessada em discursos que ataquem frontalmente os adversários para além da disputa política.



O que precisa de acabar é com essa tese de que ganhou uma eleição, um vai para o céu, outro vai para o inferno. É isso que precisa acabar, é com esse nível de radicalização, é totalmente um falso dilema ideológico.

Que essas pessoas também que seguem o Bolsonaro entendam que a vida política exige diálogo, que ninguém é dono da verdade.





Ninguém pode botar a mão em cima de uma pessoa e dizer, este aqui é o meu, e acabou, e desrespeita as lideranças estaduais. Desrespeita totalmente pessoas que tem uma história de vida na política brasileira.

Ronaldo Caiado

