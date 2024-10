Rodri, do City e da seleção espanhola, conquista Bola de Ouro de 2024

O meio-campista Rodri, do Manchester City e da seleção espanhola, conquistou a Bola de Ouro de 2024, à frente do atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, cujo clube boicotou a cerimônia na noite desta segunda-feira (28) em Paris.

Campeão e eleito melhor jogador da Euro-2024 com 'La Roja', campeão inglês pelos 'Citizens', Rodri chegou de muletas ao palco do Théâtre du Châtelet, na capital francesa, porque machucou gravemente o joelho no início da temporada.

eba/hpa/aam

© Agence France-Presse