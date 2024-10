Reinaldo: Tarcísio tem de convencer o paranoico Bolsonaro de que segue fiel

Com o sucesso da reeleição de Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo atribuído grandemente ao apoio do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Tarcísio terá que "tirar o pé do acelerador" se não quiser entrar em confronto direto com Jair Bolsonaro (PL), afirmou o colunista Reinaldo Azevedo no Olha Aqui! desta segunda-feira 28.

Tarcísio é visto como presidenciável para 2026, mas Bolsonaro e o PL ainda acreditam em projetos de anistia que possam derrubar sua inelegibilidade. Se comprometer com essa pauta, analisa Reinaldo, causa danos a uma possível imagem de "centrista" que o governador de São Paulo quer construir.

No momento, ela é inexistente, diz Reinaldo: as ações de Tarcísio mostram que ele é do extremo ideológico, mesmo que um de seus aliados mais próximos, Gilberto Kassab (PSD), pense o contrário.

O que o Tarcísio vai fazer agora é tirar o pé do acelerador um pouco. Se ele quiser alguma paz, vai ter que convencer Bolsonaro de que não está tramando contra ele, paranoico como Bolsonaro é. A menos que Bolsonaro tente comprometer Tarcísio com a anistia. Se Tarcísio se comprometer com a anistia, cria dificuldades para construir sua candidatura, pois essa candidatura precisa avançar para o centro também.

Tarcísio não finge ser um cara de direita ou eventualmente de extrema direita, ele é. Suas ações evidenciam isso. No sonho do Kassab, ele seria centro-direita, quase um centrista. Mas Tarcísio precisa ir muito para a esquerda, relativamente ao ponto em que está - meu raciocínio aqui é físico - para que ele consiga chegar perto do centro.

É o governador que, quando confrontado com o massacre na Baixada Santista sob o pretexto de combate ao PCC, diz 'eu não tô nem aí'. Do ponto de vista administrativo, com escolhas que deixaram muita gente encantada (a mim não), resolveu vender o controle da Sabesp da forma como fez. Considero essa privatização a mais esquisita da história do Brasil, foi só para dizer 'eu sou privatista'.

E ontem cometeu um crime eleitoral muito grave, demonstrando que também não tem receio de, se preciso, criar uma crise institucional. Essa é a parte mais séria do que ele fez ontem. O que ele fez ontem dá cassação de mandato.

