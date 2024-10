Protetor solar L'Oréal The Invisible virou meu parceiro de corrida e praia

Gosto muito de praticar esportes ao ar livre, como corrida ou funcional na areia, e por morar em um lugar bem quente, quase todo fim de semana bato ponto em uma piscina ou praia. E aí, para não prejudicar a pele nessa rotina solar, comecei a procurar por um protetor que iria me acompanhar em todas essas atividades.

O mais importante era que ele não saísse com o suor, mas que também não ficasse pesado na pele. Foi assim que encontrei o Solar Expertise The Invisible Fluído, de L'Oréal Paris. Ele tem FPS 60 (UVA E UVB) e a promessa de textura levinha, controle de oleosidade, prevenção do fotoenvelhecimento e resistência à água, suor e umidade. Já estou usando o produto diariamente há mais de um mês e abaixo conto o que achei.

O que eu gostei

Textura leve. Ele tem fluído no nome e faz jus a isso. Fácil de aplicar, é como se eu estivesse passando um creme bem levinho no rosto, sem aquela sensação mais grossa, comum em protetor solar. Depois de espalhar por todo rosto e pescoço, é logo absorvido pela pele— foi o resultado mais rápido que já tive com um produto desse tipo. Em segundos minha pele já estava mais sequinha e completamente coberta com o protetor.

Sem resíduos ou cheiro forte. Como costumo reaplicar o produto na rua, sem acesso a espelho, gostei muito do fato dele não deixar resíduo algum. Aquelas manchas brancas de protetor não acontecem com ele. Depois de aplicar, ele simplesmente some na pele, deixando só um brilhinho a mais de quem passou algo hidratante, mas completamente transparente.

Como meu objetivo era usá-lo para esportes e praia, escolhi a versão sem cor, que ajuda nesse efeito invisível. Mas ele também está disponível em versões com cor, sendo três diferentes. Além disso, ele tem um cheiro bem leve, que deve agradar quem não gosta do aroma mais forte de protetor solar.

Cuida além de proteger. Não era meu objetivo principal, mas confesso que gostei de encontrar um produto que além de ter o FPS alto— que é superimportante para a área do rosto e pescoço—ele também conta com ácido hialurônico em sua fórmula, que ajuda a hidratar e prevenir linhas finas de expressão.

Companheiro de sol e mar. Sabemos que é importante reaplicar o protetor sempre, principalmente durante a exposição ao sol, mas encontrar um produto que resista mais tempo foi um alívio. Durante um dia de praia, com muita água do mar e areia, ele se comportou melhor do que outros modelos de protetores faciais. Apesar da textura bem leve, era possível sentir o produto na minha pele mesmo após os testes de resistência. Devido a essa rápida absorção, senti minha pele protegida por mais tempo com ele.

Já nas atividades físicas ele também se saiu bem, conseguiu se manter no rosto mesmo com muito suor. Mas confesso que o resultado não foi tão bom quanto na praia ou dia a dia. Como são atividades que acabo suando muito, percebi que no fim de 30 minutos de exercício o produto já estava saindo com mais facilidade. Já nos dias que fiz uma hora direto, no final senti bem menos produto no rosto do que quando apliquei.

Mas, mesmo assim, encontrei nele um bom parceiro para atividades físicas. Não saio de casa sem e levo comigo para reaplicar em dias de treinos mais intensos.

Também é bom para o dia a dia. Como é levinho, adorei usá-lo para trabalhar ou passear. E foi ótimo passar antes da maquiagem, já que ele fica quase invisível na pele e não atrapalhou na hora de aplicar produtos com cor por cima.

Aplicador em formato de bico Imagem: Arquivo pessoal

Embalagem prática. Ele é pequeno, o que torna mais prático levá-lo na bolsa ou bolsos de shorts de treino. O aplicador é em formato de bico, o que facilita a distribuição da quantidade ideal de produto nos dedos, para depois aplicar no rosto.

Pontos de atenção

Resistente ao suor, mas nem tanto. Como mencionei ali em cima, a performance dele durante treinos com alta transpiração foi boa, me senti protegida durante as atividades. Mas já testei outros protetores que duravam mais tempo, mesmo com bastante suor escorrendo pelo rosto. Então fica a dica para quem sua bastante e faz atividades com exposição ao sol: se for possível, leve com você e reaplique quando sentir ele mais fraco na pele.

É pequeno. Só é vendido em embalagens de 40 ml, o que é pouco para o uso no mês todo. Ele custa entre R$ 50 a R$ 60, o que acaba sendo o investimento mensal nessa proteção. Mas, pelo resultado que entrega, considero o custo-benefício interessante. Essa textura mais fluída, que não pesa e absorve bem, só encontrei em produtos mais caros, como o ISDIN Fusion Water, que custa o dobro.

Controle de oleosidade. É indicado para todos os tipos de pele, inclusive oleosas, que é o meu caso. Como ele tem essa camada mais hidratante, fiquei animada com o uso, pensando que poderia ajudar no controle da minha oleosidade. Ele não promete isso e não fez mesmo, e tudo bem. Depois de algum tempo de uso (sem ser em atividades com suor, claro), senti que ele acentuou alguns pontos de oleosidade do meu rosto, como na zona T. Mas nada que um papel ou pó compacto não resolvam.

O que mudou para mim

Sem dúvidas, a principal mudança na minha rotina foi poder fazer tudo o que preciso sem ter aquele protetor escorrendo pelo rosto.

Era muito importante para mim encontrar um produto que fosse rápido e fácil, já que costumo aplicar na correria do dia a dia e bem cedo pela manhã, então não queria algo que me tomasse tempo—principalmente na hora de reaplicar. O The Invisible me ganhou aí, é levinho, absorve rápido e não fica pegajoso e melecando.

Quem pode gostar

Pessoas que querem uma proteção diária que não pese no rosto, não deixe manchas e sem cheiro forte. A rápida absorção também pode agradar, já que é como se você não tivesse passado quase nada na pele. Ideal para atividades físicas e no pré-maquiagem.

