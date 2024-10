Promotor da Filadélfia processa grupo de Elon Musk para impedir loteria de US$1 mi para eleitores

Por Luc Cohen

(Reuters) - A Promotoria Pública da Filadélfia entrou com uma ação judicial nesta segunda-feira para impedir que um comitê de ação política controlado pelo bilionário Elon Musk conceda 1 milhão de dólares a eleitores norte-americanos registrados em Estados cruciais antes da eleição de 5 de novembro.

A queixa apresentada pelo principal promotor do Tribunal de Pleitos Comuns do Condado da Filadélfia chamou a oferta do America PAC de Musk, que apoia o ex-presidente republicano Donald Trump, de uma "loteria ilegal" que atraiu moradores da Pensilvânia a compartilhar dados pessoais.

Lawrence Krasner, o principal promotor da maior cidade da Pensilvânia, um reduto democrata, alegou que os prêmios violam leis estaduais de proteção ao consumidor.

"Se não for proibido, o esquema de loteria deles prejudicará irreparavelmente os habitantes da Filadélfia -- e outros na Pensilvânia -- e manchará o direito do público a uma eleição livre e justa", dizia a queixa.

Em resposta a um pedido de comentário, um porta-voz do America PAC enviou um link para a mais recente publicação do grupo no X, que foi publicada após a notícia do processo.

A publicação identificou um morador de Michigan que recebeu o prêmio de 1 milhão dólares e disse que outros prêmios serão distribuídos todos os dias até a eleição.

A Pensilvânia é um dos sete Estados em que a eleição presidencial entre Trump e a vice-presidente democrata, Kamala Harris, deve ser decidida. Qualquer que seja o candidato vencedor, o Estado receberá seus 19 votos eleitorais de um total de 270 necessários para vencer.

O Departamento de Justiça enviou uma carta ao America PAC alertando que os prêmios do presidente-executivo bilionário da Tesla para eleitores registrados que assinarem sua petição sobre liberdade de expressão e direito às armas podem violar a lei federal, noticiou a CNN na semana passada.

Especialistas jurídicos consultados pela Reuters na semana passada estavam divididos se o prêmio viola leis federais que tornam crime pagar ou oferecer pagamento a uma pessoa para que ela se registre para votar.

A campanha de Trump é amplamente dependente de grupos externos para a prospecção de eleitores, o que significa que o super PAC fundado por Musk -- o homem mais rico do mundo -- desempenha um papel de grande importância no que se espera que seja uma eleição muito acirrada.

(Reportagem de Rhea Rose Abraham em Bengaluru, Luc Cohen em Nova York e Alexandra Ulmer em São Francisco; reportagem adicional de Jonathan Stempel e Mike Scarcella)