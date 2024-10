Prefeito de Mairiporã (SP) é alvo de denúncia por compra de votos em 2020

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo recebeu notícia de fato contra o prefeito reeleito de Mairiporã, Walid Hamid (PSD) —conhecido como Aladim— e sua esposa, Luciana Hamid, por envolvimento em um esquema de distribuição de cestas básicas em troca de votos nas eleições de 2020.

O que aconteceu

Compra de votos teria sido "comandada pessoalmente" pela primeira-dama. Segundo informações às quais o UOL teve acesso, Luciana tinha a eleição de Hamid como objetivo. A notícia de fato foi aceita em 21 de outubro e arquivada, porque já havia uma investigação em curso sobre o mesmo tema no Ministério Público Eleitoral.

Guarda ambiental distribuía cestas para ser nomeado diretor do departamento de trânsito em caso de vitória. Como a nomeação não veio, o servidor identificado como Márcio rompeu com o esquema e forneceu uma lista com nomes de 56 famílias que teriam recebido cestas, além de outros dados que embasam a denúncia.

Áudio indica influência de Hamid sobre o Ministério Público. "Não adianta ir no Ministério Público, aqui a gente ganha sempre", diz voz atribuída a Edison Pavão, procurador da prefeitura, em gravação obtida pelo UOL.

Procurada, a Prefeitura de Mairiporã informou que "não possui conhecimento sobre os supostos fatos mencionados". Segundo o órgão, "tratam-se de alegações de cunho pessoal que não envolvem a instituição em si" (leia a íntegra da nota ao fim do texto). Já Hamid, Luciana e Pavão não retornaram os contatos.

Prefeito é veterano na política

Antes de ser prefeito, Hamid foi vereador por quatro mandatos em Mairiporã. Ele exerceu o cargo entre 2004 e 2018 por legendas como Prona, Democratas e PSC. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo PR com mais de 10 mil votos. Dois anos depois, tornou-se prefeito de Mairiporã com pouco mais de 20 mil votos.

Vitória em 2020 foi com 50,27% dos votos válidos. À época, Hamid estava filiado ao PSDB, e o segundo colocado foi Aiacyda (PSD), com 36,41%. Como Mairiporã tem cerca de 90 mil habitantes, a disputa pela prefeitura da cidade não tem segundo turno — reservado a cidades com mais de 200 mil eleitores.

Na campanha para reeleição em 2024, Hamid teve apoio de Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Nós vamos continuar trabalhando juntos", afirmou o governador em vídeo divulgado pelo prefeito no Instagram. "Conta comigo", disse ele. Ao fim da disputa, Hamid venceu com 77,93% dos votos e apoio de 35 mil eleitores.

Segundo colocado para a Prefeitura de Mairiporã teve menos de 20%. Em 6 de outubro, Chinão Ruiz (PL) obteve cerca de 8.000 votos ou 17,34% do eleitorado. Dr Márcio Pampuri (PV) e Flavio Barros (REDE) foram a escolha de menos de 2.000 eleitores cada um. Brancos e nulos somaram 9,16% e abstenções, 23,05%.

O que dizem os envolvidos

Houve o recebimento de notícia do fato, autuado na Justiça Eleitoral com segredo de justiça. Contudo, o feito foi arquivado por já haver apuração semelhante no Ministério Público Eleitoral

TRE, em nota enviada ao UOL