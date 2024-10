Petróleo cai 6% com risco reduzido de guerra mais ampla no Oriente Médio

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram 6% nesta segunda-feira, ou mais de 4 dólares o barril, depois que o ataque retaliatório de Israel contra as forças armadas do Irã no sábado contornou instalações de petróleo e nucleares, sem interromper o fornecimento de energia.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a 71,42 dólares o barril, queda de 4,63 dólares ou 6,09%. Os futuros do petróleo dos Estados Unidos WTI fecharam a 67,38 dólares o barril, queda de 4,40 ou 6,13%.

Os contratos futuros do petróleo Brent e do petróleo West Texas Intermediate dos EUA atingiram suas mínimas desde 1º de outubro na abertura.

"Obviamente, este é um exemplo perfeito de um mercado movido por manchetes", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "Ainda temos muito risco geopolítico."

Na semana passada, os contratos de referência ganharam 4% em negociações voláteis devido à incerteza sobre a iminente eleição nos EUA e à extensão da resposta esperada de Israel ao ataque com mísseis iranianos de 1º de outubro.

No sábado, dezenas de jatos israelenses completaram três ondas de ataques antes do amanhecer contra fábricas de mísseis e outros locais perto de Teerã e no oeste do Irã, na mais recente embate entre os rivais do Oriente Médio.

Os ataques foram mais direcionados a alvos militares, aliviando os temores de que Israel pudesse atacar as instalações nucleares ou a infraestrutura de petróleo do Irã.

