'Perigo potencial': última semana de outubro começa com alerta de chuvas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial, deviso às chuvas intensas que devem cair entre esta segunda (28) e terça (29) em boa parte do Sudeste, Centro-Oeste e na faixa sul da região Norte do país, e a semana pode trazer mais pancadas localizadas. Região Sul, castigada por temporais na semana passada, deve se manter seca.

Vendaval, mas sem risco de alagamento até terça

Chuvas nestas áreas podem atingir até 50 mm em um dia e chegar com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Ainda de acordo com o Inmet, há baixo risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Tome cuidados antes e durante as pancadas de chuvas. Ainda assim, é recomendado não se abrigar sob as árvores, segundo o Inmet, já que há risco de descargas e ferimentos, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas. Não deixe eletrônicos plugados na tomada ao sair de casa ou durante o temporal.

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial devido às chuvas em toda a área amarela Imagem: Reprodução/Inmet Como será a chuva desta semana?

Pancadas devem ser fortes, mais isoladas durante a semana. Segundo a previsão do modelo meteorológico Icon, do Deutscher Wetterdienst (serviço meteorológico da Alemanha) e da MetSul, todas as regiões citadas acima verão chuvas nos próximos dias, com risco de raios, granizo e vento, especialmente da tarde para a noite. No entanto, não chove em todas as partes destas áreas, especialmente não ao mesmo tempo.

Nordeste e Sul devem se manter secos. O Sul, especialmente, estará sob influência de um centro de alta pressão sobre o Oceano Atlântico, com áreas de instabilidade apenas nos litorais de SC e PR, pela umidade que vem do mar e encontra a barreira serrana. Temperaturas devem se manter mais amenas na região nos próximos dias. No Nordeste, também apenas o litoral deverá ter chuvas escassas.

Extremo Norte do Brasil vê pouca chuva. Amapá, Norte do Pará e Roraima terão precipitações irregulares e o volume médio diminuirá em toda a região.

Chuvas extremas são típicas da primavera

Não é preciso nenhum grande fenômeno na atmosfera para ver aumento de chuva nesta época do ano. O calor e a umidade, juntos, trazem chuvas isoladas, com volumes excessivamente altos, em um curto período, e podem provocar vendavais, alagamentos e inundações repentinas.

Deve chover acima da média nos próximos 30 a 45 dias, aponta a MetSul. As áreas que receberão as chuvas são o Centro-Oeste e o Sudeste. Goiás e Minas Gerais são os estados de maior risco de episódios de chuva isolada excessiva, com enxurradas. Mas pontos isolados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, especialmente no interior paulista, também têm alto risco para estes eventos nas próximas semanas.

Mudanças climáticas agravam riscos de temporais isolados. A conclusão é de estudos de cientistas da Universidade de Newscastle, da Universidade de East Anglia, do Central Tyndall para Pesquisa em Mudanças Climáticas e do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) do Brasil. Foi descoberto que, em pequenas bacias hidrográficas e em áreas urbanas de diversas partes do mundo, chuvas extremas aumentaram a chance e magnitude de inundações.

Temperatura em São Paulo

As informações são da Climatempo:

Terça-feira (29/10) : Máxima: 24ºC; Mínima: 16ºC; Chuva: 84% de probabilidade com volume de 5,0 mm.

: Máxima: 24ºC; Mínima: 16ºC; Chuva: 84% de probabilidade com volume de 5,0 mm. Quarta-feira (30/10) : Máxima: 25ºC; Mínima: 16ºC; Chuva: 81% de probabilidade com volume de 0,0 mm.

: Máxima: 25ºC; Mínima: 16ºC; Chuva: 81% de probabilidade com volume de 0,0 mm. Quinta-feira (31/10) : Máxima: 23ºC; Mínima: 14ºC; Chuva: 76% de probabilidade com volume de 0,4 mm.

: Máxima: 23ºC; Mínima: 14ºC; Chuva: 76% de probabilidade com volume de 0,4 mm. Sexta-feira (01/11): Máxima: 25ºC; Mínima: 15ºC; Chuva: 78% de probabilidade com volume de 0,8 mm.

Outras capitais

As informações são do Inmet:

Rio de Janeiro: céu nublado e com chuvas isoladas para começar a semana, mas o calor marca presença, com 27 °C de máxima na terça. Clima estável e chuvoso por toda a semana. Quarta e quinta terão mínimas de 20ºC e máxima de 27ºC, ventos francos e constantes.

Belo Horizonte: chuvas se intensificam na terça, com trovoadas isoladas de vento fraco a moderado. A temperatura durante toda a semana deve ficar em torno de 15ºC de mínima e 26ºC de máxima.

Brasília: temperaturas mais quentes, por volta de 28ºC de máxima e 19ºC de mínima, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas e vento fraco a moderado com rajadas.

Cuiabá: bem mais quente que as outras, deve registrar máximas de 35ºC ao longo da semana, marcada por pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínimas variam de 24ºC a 26º, com estabilidade.

Manaus: muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, além de amplitude térmica de cerca de 12ºC. Umidade terá grande variação, de 95% a 40%, e ventos serão fracos. Máximas ficarão em torno de 36ºC a 37ºC e mínimas de 25ºC a 26ºC.

Recife: ventos fracos a moderados e baixa amplitude durante toda a semana, com máximas de 30ºC e mínimas em torno de 25ºC. Há chance de chuvas isoladas apenas, mas a semana deverá ser nublada.

Porto Alegre: capital gaúcha esquenta progressivamente ao longo da semana, com máximas que saem dos 27ºC, mas podem chegar aos 31ºC. Mínimas também sobem, de 13ºC a 20ºC. Mesmo assim, tempo segue mais ameno, com poucas nuvens e chances de chuvas apenas isoladas.