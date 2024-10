Pausa? Paolla Oliveira e Diogo Nogueira querem que as pessoas 'tirem o pé'

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são as estrelas dos novos comerciais de Havaianas. Com o casal, a marca apresenta seu novo slogan: 'Tira o pé, vai de Havaianas'.

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira são as novas estrelas da campanha publicitária de Havaianas. Um dos comericiais estreou ontem (27) — veja, abaixo.

Os comerciais mostram a nova assinatura da marca: 'Tira o pé, vai de Havaianas'. A ação pretende se tornar um 'movimento', de olho no verão, e quer que as pessoas possam aproveitar momentos de pausa para 'equilibrar a pressa e a agitação da rotina'.

Além dos comerciais para a TV, a iniciativa publicitária terá propagandas em mídia exterior, redes sociais, ações com influenciadores e forte presença digital. Entre os influenciadores contratados, estão nomes Sabrina Sato, Samanta Alves e Thalita e Gabriela Zukeram.

O UOL Mídia e Marketing conversou com Maria Fernanda Albuquerque, vice-presidente global de marketing da Havaianas. Confira:

Como foi encontrar o momento de mudar a assinatura? E qual o caminho a seguir?

É uma evolução. A história dessa campanha parte de um insight que acho muito poderoso. Estamos vivendo o caos da correria, do agito. As marcas estão empurrando a gente para isso. Quando paramos para olhar, percebemos que Havaianas é quase o antídoto disso. E isso saiu de um insight muito poderoso, que veio da Almap (agência que criou a campanha), que é: 'você não pode correr de Havaianas'.

É óbvio que há uma brincadeira, mas há também o fato de a gente falar pra 'tirar o pé'. Queremos que as pessoas tenham momentos de pausa. A gente não é contra a correria, que faz parte do brasileiro, mas queremos que todo mundo aproveite esses momentos de pausa.

E o humor, que sempre fez parte da personalidade da marca, continua nos comerciais?

É verdade, o humor faz parte da personalidade da marca. Tem gente que até me pergunta sobre o posicionamento de brasilidade de Havaianas. Mas não é isso. Havaianas fala de liberdade, com esse humor sagaz, esperto, essa coisa leve. Para mim, essa é a conexão mais divertida da marca.

Vocês sempre fizeram parcerias com outras marcas - a última foi com a Dolce & Gabbana. O que podemos esperar das novas coleções?

Esperamos contar com mais marcas dessa vez, já que o que queremos agora é lançar esse movimento. Já tem algumas conversas com outras marcas legais que entregam esses mesmos valores que Havaianas, com algo que tenha a ver com 'tirar o pé' e dar um break.

A ideia é que o movimento dure, pelo menos, os próximos dois anos, sempre se renovando. Em 2025, teremos um investimento 25% maior do que o ano passado. Vamos explorar bastante essa ideia e essa brincadeira.

