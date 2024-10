País está entrando em era trilionária de comércio e investimentos, diz presidente da ApexBrasil

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, disse nesta segunda-feira, 28, que o Brasil está ingressando na "era trilionária", citando dados de investimentos e fluxo comercial na abertura do fórum realizado pela agência em São Paulo. Ele destacou que os investimentos acumulados no País estão chegando a US$ 1 trilhão, enquanto o fluxo de trocas de bens e serviços com o resto do mundo está superando US$ 800 bilhões e deve também passar de US$ 1 trilhão até 2026.

Viana pontuou que o fluxo de investimentos será forte se o Brasil conseguir recuperar o grau de investimento das agências de classificação de risco, uma vez que grandes fundos não colocam dinheiro em economias sem o selo de bom pagador.

Informou também que já falou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para que o fórum anual da agência aconteça em Nova York no ano que vem, para apresentar a investidores estrangeiros o trabalho dos setores econômicos brasileiros.