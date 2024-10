Oracle acusa empresa de software de pagamentos de roubar segredos comerciais

Por Blake Brittain

(Reuters) - A Oracle processou a empresa de software do setor de construção Procore Technologies no tribunal federal da Califórnia, acusando-a de roubar informações confidenciais para desenvolver seus negócios.

O processo da Oracle, protocolado na sexta-feira, alega que seu ex-funcionário Mark Mariano levou "milhares" de segredos comerciais para seu novo emprego na Procore, permitindo à empresa lançar uma plataforma de software concorrente voltada para a gestão de pagamentos na indústria da construção.

Procurados nesta segunda-feira, os porta-vozes da Procore e os advogados e porta-vozes da Oracle não responderam de imediato. Mariano não pôde ser contatado para comentar.

A Oracle, com sede em Austin, no Texas, afirmou que Mariano havia trabalhado anteriormente na Textura Payment Management, um provedor de serviços de faturas e pagamentos para a construção que a Oracle adquiriu em 2016. A ação afirma que Mariano liderou a equipe da Oracle focada na integração de softwares de outras empresas com o software de gestão de pagamentos da Oracle.

A Procore, sediada em Carpinteria, na Califórnia, contratou Mariano em 2021, de acordo com a queixa. A Oracle disse que o ex-funcionário levou milhares de arquivos à Procore, incluindo código-fonte, informações de clientes e planos de pesquisa, que permitiram que a empresa "em dificuldades" transformasse seus negócios.

A Oracle pediu uma quantia não especificada por danos e uma ordem judicial impedindo a Procore de usar indevidamente seus segredos comerciais.

(Reportagem de Blake Brittain em Washington)