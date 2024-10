Opositores e governistas prometem disputa acirrada no 2º turno da eleição presidencial no Uruguai

O resultado do primeiro turno neste domingo (27) foi de paridade entre governistas e opositores, com crescimento da política tradicional e o esvaziamento de propostas extremistas ou antissistema. Após a apuração de 99,92% das urnas, o candidato opositor Yamandú Orsí obteve 43,94% e o governista Álvaro Delgado ficou com 26,77%. Apesar de 17,17% de diferença, a disputa no 2º turno tende a ser acirrada

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires e agências

O candidato da Frente Ampla, de centro-esquerda, Yamandú Orsi, venceu o primeiro turno, mas quem comemorou foi o candidato do Partido Nacional, de centro-direita, Álvaro Delgado. Isso porque as pesquisas indicavam que Yamandú Orsi conseguiria mais votos do que de fato conseguiu.

Álvaro Delgado obteve 17 pontos a menos, mas o terceiro colocado, o quinto, o sexto e o sétimo formam parte da mesma coalizão governista. Todos juntos, somaram 47,5%, superando o partido mais votado em 3,5 pontos.

O Congresso também reflete essa paridade, mas a Frente Ampla teria conseguido a maioria do Senado com apenas um senador a mais.

Os dois plebiscitos foram rejeitados. As operações policiais de busca e apreensão noturnas vão continuar proibidas. O sistema previdenciário não corre mais risco de quebrar porque os uruguaios rejeitaram reduzir a idade de aposentadoria, eliminar a Previdência privada e equiparar salários e aposentadorias mínimas.

As propostas e os candidatos mais radicais perderam espaço nestas eleições. O Uruguai vai, sem surpresa, com dois moderados para o segundo turno em 24 de novembro.

Orsi e Delgado superaram outros nove candidatos que concorriam para suceder ao presidente Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, que lidera a coalizão de governo. Lacalle Pou tem 50% de aprovação, mas a Constituição o proíbe de concorrer a um segundo mandato consecutivo.

Hoje o governo começa mudar de alguma maneira", disse o presidente Luis Lacalle Pou após votar. Ele prometeu uma transição "ordenada" e não respondeu se assumirá a cadeira no Senado a que concorre.

Segurança Pública

A segurança pública é o tema que mais preocupa a população do país, que tem 3,4 milhões de habitantes, predominantemente agrícola, com elevada renda per capita e baixos níveis de pobreza e desigualdade em comparação aos outros países da região, mas que enfrenta um aumento da violência vinculada às drogas.

Orsi acredita no retorno da Frente Ampla à presidência, que o movimento perdeu em 2020, após três mandatos consecutivos, um deles com Mujica (2010-2015).O ex-guerrilheiro de 89 anos se recupera de problemas relacionados a um câncer do esôfago, mas foi muito ativo na campanha e uma das primeiras pessoas a votar neste domingo.

"Talvez seja o meu último voto", disse, em uma cadeira de rodas e cercado de câmeras de televisão. Questionado pelos jornalistas, Mujica apontou a segurança pública e o crescimento econômico como os principais desafios do próximo governo.

Plebiscitos

Mais de 2,7 milhões de uruguaios estavam registrados para votar e escolher o presidente e vice-presidente para o período 2025-2030, além de renovar o Parlamento bicameral. Os eleitores também se pronunciaram em dois plebiscitos.

O mais polêmico, promovido pela central sindical única Pit-CNT com o apoio de setores da Frente Ampla, propõe a redução da idade mínima de aposentadoria de 65 para 60 anos e a proibição dos planos de previdência privados.

Os três principais candidatos à presidência afirmaram que votariam contra a medida.O outro plebiscito, promovido por todos os candidatos da coalizão de governo e rejeitado pela oposição, pretende autorizar operações policiais nas residências durante a noite.

