Óleo para prevenir estrias na gravidez funciona? O que diz quem comprou

Ter estrias durante a gestação é bem comum e isso pode levar a desconfortos. Para evitar o surgimento dessas marcas na pele, além de fatores como o ganho de peso adequado, o uso de óleos específicos pode ajudar. E um dos produtos dessa categoria que tem feito sucesso é o da marca Mustela.

Foram mais de duas mil compras desse produto só no mês passado na Amazon. Confira adiante o que diz quem o usou e quais os pontos de atenção indicados por consumidores.

O que a Mustela diz sobre esse produto

Tem 100% dos ingredientes de origem natural;

Contém óleo de abacate, concentrado de óleo de maracujá e óleo de girassol orgânico;

Não tem perfume e é dermatologicamente testado;

Conta com uma ação três em um: hidrata de forma prolongada, reforça a elasticidade da pele e acalma a sensação de coceira;

É vendido em um frasco de 105 ml;

É indicado para uso desde o primeiro mês de gravidez e no pós-parto;

A recomendação é aplicar o produto de manhã e à noite no abdômen, quadris, coxas e seios.

O que diz quem comprou esse produto

Esse óleo de combate a estrias é bem avaliado, com nota média de 4,7 (do total de cinco). Veja algumas opiniões:

Usei durante toda a minha gravidez e não tive estrias. Maravilhoso. Sem cheiro e não fica grudento.

Carol

Usei no período da gestação e foi ótimo para prevenir estrias.

Line

Com uma semana de uso desse produto, as estrias do seio estão imperceptíveis e até umas estrias que tenho no quadril desde adolescente estão tão clarinhas, que parece mágica. Vale muito o investimento .

Sayonara

Pontos de atenção

As principais críticas ao produto são em relação à consistência densa, que pode dificultar a aplicação. Outros consumidores também reclamaram da forma de entrega do produto, sem embalagem apropriada.

O Mustela por si só já é um espetáculo. Minha queixa é somente com relação à proteção do produto durante do envio. Veio apenas em um saco, sem caixa, sem bolha, sem adesivo para fechar adequadamente.

Jaqueline Ramos

Produto é ótimo, porém o óleo é um pouco grosso. Achei mais fácil de espalhar com a pele úmida (molhava as mãos, pingava o óleo e espalhava no corpo).

Heloísa

Atende ao objetivo em si. Estou com 30 semanas e até aqui sem estrias. Mas não comprarei novamente. Achei a textura dele muito grossa e isso me incomoda em produtos para a pele, pois dificulta no momento de espalhar. Estava tendo que usar pós-banho com o corpo ainda molhado para facilitar a aplicação. Isso para mim foi um ponto negativo.

Rosiene

