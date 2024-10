Ocidente pede apuração por possível fraude eleitoral na Geórgia

MOSCOU, 28 OUT (ANSA) - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pediu nesta segunda-feira (28) uma "investigação minuciosa" sobre supostas violações nas eleições parlamentares na Geórgia.

De acordo com os resultados oficiais, cuja oposição contestou, o partido governista Sonho Georgiano, pró-Rússia, venceu o pleito com quase 54% dos votos.

"A missão de observação internacional constatou as condições desiguais em que as eleições foram realizadas na Geórgia, que minam a confiança do público no resultado", afirmou um porta-voz da Otan, em uma publicação no X.

Segundo o representante da organização, "os relatos de violações relacionadas com as eleições devem ser sujeitos a uma investigação minuciosa".

Assim como a Otan, os Estados Unidos e a União Europeia também fizeram o mesmo pedido depois que três missões de monitoramento distintas - a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), composta por 57 nações; os grupos sem fins lucrativos norte-americanos National Democratic Institute (NDI) e International Republican Institute (IRI); e um grupo de monitoramento eleitoral georgiano - relataram violações significativas durante a votação do último sábado.

Entre as violações estão suborno, intimidação de eleitores e violência física perto das seções eleitorais, além do enchimento de urnas. Apesar dos casos, as missões não confirmaram que a votação foi fraudada ou falsificada.

A presidente Salome Zourabichvili se referiu ao resultado como uma "operação especial russa", enquanto que a porta-voz da Comissão Europeia, Nabila Massrali, disse que o bloco acompanha a evolução da situação e espera que a autoridade eleitoral da Geórgia cumpra o seu dever e realize uma investigação independente sobre as acusações de fraude eleitoral.

Por sua vez, o Kremlin rejeitou como "absolutamente infundadas" as acusações de interferência nas eleições na Geórgia e enfatizou que "é muito importante que nenhum terceiro país interfira nos resultados" do pleito.

"A senhora presidente [Salome Zurabichvili] disse que não reconhece os resultados destas eleições, e não sei se é responsabilidade do presidente reconhecer ou não as eleições", declarou o porta-voz russo, Dmitry Peskov, citado pela agência Interfax.

Segundo ele, "em qualquer caso, é tudo uma questão interna da Geórgia". (ANSA).

