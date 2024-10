Nunes diz que vai decidir se aumenta ou não tarifa de ônibus em dezembro

Prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse hoje que vai decidir sobre o aumento ou não da tarifa de ônibus em dezembro.

A passagem do transporte municipal está congelada desde 2020 em R$ 4,40.

O que aconteceu

Prefeito sinalizou vontade de manter valor para 2025, mas não bateu martelo. "Quando chega em dezembro, é quando a gente pega todos os dados do dissídio, valor do diesel e a questão de política pública de mobilidade para tomar uma decisão", afirmou em entrevista a TV Globo, a primeira após vitória no segundo turno.

Em dezembro, eu sento com a equipe para tomar a decisão se a gente consegue manter, o que é a minha vontade, ou se não consegue manter -- e explicar o porquê. Se eu mantive durante quatro anos congelado, é porque eu tenho esse tipo de politica.

Ricardo Nunes

Nunes citou importância de incentivar o uso do transporte coletivo. Hoje, a cidade de São Paulo oferece tarifa zero aos munícipes aos domingos. O prefeito afirmou que, antes da pandemia, a cidade tinha nove milhões de passageiros —atualmente são sete milhões.

Minha vontade é de manter [o valor da tarifa], mas não posso ser irresponsável. Não posso tirar da saúde, educação, habitação. Preciso governar mantendo todas as pastas equilibradas.

Ricardo Nunes

Ricardo Nunes também falou sobre a promessa de implantar o Mamãe Tarifa Zero. Além da gratuidade aos domingos, a intenção é de que as mães possam levar os filhos para a creche sem pagar a passagem durante a semana. Nunes afirmou trabalhar em parceria com o governador Tarcísio de Freitas na ampliação do Metrô e o atendimento do transporte coletivo na cidade.