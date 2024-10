Negociações na China para venda de participação da Evergrande Auto fracassam

Negociações para a venda de uma participação de 29 a 29,5% na Evergrande Auto, a unidade de veículos elétricos da gigante construtora da China Evergrande Group, foram encerradas após a desistência de um comprador não identificado, informou a empresa na sexta-feira, 25. No entanto, a empresa afirma que continuará buscando possíveis novos compradores.

A Evergrande Auto já teve ambições de competir com a Tesla e se tornar uma das principais fabricantes de veículos elétricos na China. No entanto, no primeiro semestre de 2024, a empresa quase triplicou seu prejuízo líquido para 20,25 bilhões de yuans (US$ 2,84 bilhões), em relação ao ano anterior.

Com o recente fracasso, a ação da Evergrande New Energy Vehicle fechou em queda de 8,96% nesta segunda-feira, em Hong Kong.

*Com informações da Dow Jones Newswires