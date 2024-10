Não há urgência para o BCE acelerar afrouxamento monetário, diz Wunsch

Por Balazs Koranyi

(Reuters) - Não há urgência para que o Banco Central Europeu reduza as taxas de juros mais rapidamente e ele pode até mesmo conviver com um período abaixo de sua meta de inflação, disse o chefe do banco central belga, Pierre Wunsch.

Nos últimos dias, autoridades do BCE expressaram opiniões muito diferentes sobre preços e política monetária, com alguns preocupados com a queda da inflação para menos de 2% e forçando o BCE a agir rapidamente, enquanto outros disseram que os riscos eram mais equilibrados e que, portanto, o banco deveria continuar agindo com extremo cuidado.

"O emprego está alto, os salários reais estão aumentando e um pouso suave ainda é o resultado mais provável, portanto não há urgência em acelerar ainda mais o afrouxamento da política monetária", disse Wunsch à Reuters em uma entrevista.

Os comentários foram feitos depois que o chefe do banco central de Portugal, Mario Centeno, disse que um corte de 50 pontos-base na taxa de juros deveria estar entre as opções sobre a mesa em dezembro, e Fabio Panetta, da Itália, disse que não estava claro se o BCE poderia interromper os cortes quando chegar a um nível neutro, em que não mais retém o crescimento.

Atualmente, os mercados precificam um corte de 35 pontos-base na taxa de juros para 12 de dezembro, indicando que os investidores veem 40% de chance de que o BCE faça um corte de 50 pontos-base após três cortes de 25 pontos este ano.

Wunsch concordou que a inflação pode voltar à meta do BCE em meados de 2025, antes das projeções para o final do ano, mas não havia grande risco de uma queda sustentada abaixo de 2%.

Uma queda mais rápida da inflação justificaria novos cortes nas taxas, mas isso deve permanecer gradual até que as restrições à economia sejam removidas.

Wunsch também argumentou que o BCE normalmente analisa as oscilações da inflação causadas pela volatilidade temporária dos preços de energia e que deveria ser verdadeiramente simétrico em sua abordagem, analisando as oscilações dos custos de energia em ambas as direções.

"Se a economia estiver se mantendo, funcionando de acordo com seu potencial, mas estivermos temporariamente abaixo do esperado por causa de um choque positivo nos termos de troca, não tenho problemas com isso e não devemos dramatizar demais esse evento", disse ele. "Estar um pouco abaixo de 2% não é um grande evento se o médio prazo continuar apontando para 2%."

Wunsch também disse que a inflação subjacente, que filtra os custos de energia, pode ser um indicador melhor de quanto o BCE está restringindo a economia, uma vez que dá uma indicação melhor sobre as pressões salariais, especialmente em serviços, o maior grupo na cesta de preços ao consumidor.

"Eu diria que os dados da inflação subjacente, em vez dos dados gerais, podem nos dar uma indicação melhor de quão restritiva é a política", disse Wunsch.

Wunsch também alertou para não se precipitar em relação a dezembro, uma vez que grandes eventos e a divulgação de dados nas próximas semanas terão implicações de grande porte para a economia.

"Teremos muitas informações até lá, incluindo mais duas leituras de inflação e novas projeções da equipe", disse ele. "Haverá uma eleição nos EUA e também precisamos ver como o conflito no Oriente Médio se desenvolve, portanto, discutir níveis precisos é prematuro."