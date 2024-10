Musk é processado por 'loteria' em apoio a Trump

WASHINGTON, 28 OUT (ANSA) - O bilionário Elon Musk será processado após criar uma loteria que oferece US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) por dia a eleitores registrados que assinem uma petição a favor do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, até o dia das eleições.

A ação é movida por Larry Krasner, procurador da Filadélfia, na Pensilvânia, que pediu a um juiz do estado que bloqueasse o sorteio ilegal.

Segundo ele, Musk está "enganando os cidadãos da Filadélfia e de outras regiões da Pensilvânia, de modo a obter seus dados pessoais com promessa de voto em troca da possibilidade de ganhar US$ 1 milhão".

De acordo com o procurador, a loteria proposta pelo dono da plataforma X é "indiscutivelmente ilegal", já que os jogos da sorte na Pensilvânia têm que ser geridos e administrados pelo estado.

Além disso, Krasner também contesta a escolha dos vencedores do prêmio, que Musk diz ser "aleatória".

"Embora Musk afirme que a seleção dos sorteados é aleatória, isso me soa falso porque os vários ganhadores selecionados são pessoas que participaram dos comícios de Trump na Pensilvânia", explica o procurador, acrescentando que a proposta é "enganosa".

O Departamento de Justiça dos EUA, por sua vez, já alertou o Comitê de Ação Política (PAC) "America", criado por Musk para apoiar Trump, que o sorteio poderia violar leis federais que punem criminalmente a oferta de dinheiro para registro eleitoral. (ANSA).

