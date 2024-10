Homem morre após ser atingido por moto aquática em praia no PR

Um homem de 21 anos morreu após ser atingido por uma moto aquática em uma praia de Itaipulândia (PR). O acidente aconteceu na tarde do último domingo (27).

O que aconteceu

Cleverson de Alves Lima, de 21 anos, estava no lago de Itaipu, na praia do Jacutinga. O jovem estava próximo a um píer flutuante e foi atingido na cabeça durante uma manobra, segundo a Polícia Militar. Ele afundou imediatamente e desapareceu na água.

Vítima passou 20 horas desaparecida. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados às 16h, e iniciaram as buscas no local onde o rapaz foi visto pela última vez. Pescadores com embarcações equipadas com sonar auxiliaram a equipe, mas também não encontraram o corpo. As buscas foram encerradas às 19h30 do domingo e retomadas na manhã de hoje.

Corpo foi encontrado às 11h40 desta segunda-feira pela equipe de resgate. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar procedimentos necessários antes do recolhimento do corpo pelo IML (Instituto Médico Legal).

Piloto da moto aquática fugiu sem prestar socorro. Após o acidente, o suspeito deixou o local com ajuda de um veículo de apoio, de acordo com informações da PM. A Polícia Civil informou que segue com as investigações para esclarecer a dinâmica do acidente e identificar os envolvidos.