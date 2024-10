Meta de grau de investimento tem de ser fundamental, afirma Mercadante

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, voltou a afirmar nesta segunda-feira, 28, que o Brasil tem um "problema fiscal" e que por isso precisará fazer um ajuste nas contas públicas. Mas defendeu também que a meta da recuperação do grau de investimento, classificada por ele como fundamental, está "muito próxima" de ser atingida.

Para o presidente do banco de fomento, o País não só manterá a relação da dívida pública e o PIB como fará isso aliado ao crescimento econômica a à distribuição de renda.

"Nossa economia está com estabilidade mesmo com a crise climática, com o dilúvio que aconteceu no Rio Grande do Sul, seca no Norte. Mas a agricultura segue sendo a principal exportadora de alimentos no mundo. A maior revisão que o FMI fez foi sobre o Brasil, liderado pelo crescimento industrial e pelo investimento. Temos um problema fiscal. O país vai ter de fazer ajustes nas contas públicas, temos que colocar a meta de grau de investimento como fundamental e está muito próxima de ser atingida", disse Mercadante na abertura do 7º Fórum Brasil de Investimentos, que acontece em São Paulo.