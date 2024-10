Ausente no final, Lula venceu em 3 das 6 cidades em que fez ato no 2º turno

Ausente da última semana da disputa municipal, o presidente Lula (PT) obteve vitórias em três das seis cidades onde participou de atos de apoio a candidatos neste segundo turno.

O que aconteceu

Lula não realizou atos de campanha na última semana das eleições. Após sofrer uma queda no banheiro e bater a nuca, no dia 19, o petista ficou em Brasília. No primeiro evento público que realizou, no dia 25, apareceu com pontos na cabeça.

Presidente participou de atos com candidatos a prefeito do PT em seis cidades no segundo turno. Ele visitou Fortaleza, Natal, Camaçari (BA), Mauá (SP) e Diadema (SP), onde o partido passou para a segunda etapa da disputa municipal; em São Paulo, participaria de duas agendas de campanha com Guilherme Boulos (PSOL) no dia 18, porém os eventos —um no Grajaú e outro em São Mateus— foram cancelados devido à chuva e substituídos por uma live, transmitida direto da casa de Lula, na capital paulista.

Petistas apoiados por Lula venceram no Nordeste e na Grande SP. A principal vitória do PT ocorreu em Fortaleza, com Evandro Leitão (PT). O partido ainda retomou o comando de Camaçari (BA), com o triunfo de Luiz Caetano, e manteve a prefeitura de Mauá (SP), com a reeleição de Marcelo Oliveira.

Natália Bonavides e Filippi foram derrotados em Natal (RN) e Diadema (SP), respectivamente. A presença de Lula em atos de campanha dos dois candidatos não foi suficiente para eles vencerem nas urnas.

Boulos ficou sem o apoio presencial de Lula no segundo turno. O candidato do PSOL perdeu para o prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Presidente se restringiu a publicar vídeos nas redes sociais pedindo votos para candidatos apoiados por ele. O petista era esperado para uma caminhada com Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo no sábado (26), véspera do 2º turno, mas optou por ficar em Brasília.

As vitórias dos apoiados por Lula

Fortaleza será a única capital governada pelo PT a partir de 2025. Em uma eleição acirrada, Evandro Leitão venceu André Fernandes (PL), candidato de Bolsonaro, por uma diferença de pouco menos de 11 mil votos (50,38% a 49,62% dos votos válidos). Foi em Fortaleza que Lula inaugurou a participação em campanhas no segundo turno, quando fez um comício ao lado de Leitão em 11 de outubro e comparou o bolsonarismo a uma "praga de gafanhotos".

Camaçari teve uma das eleições mais apertadas do país. Luiz Caetano venceu Flávio Matos (União) por 50,92% a 49,08% dos votos válidos, uma diferença de pouco menos de três mil votos. O petista contou com visita do presidente, que participou de um comício com ele em 17 de outubro.

Mauá será a única cidade governada pelo PT na Grande São Paulo. Marcelo Oliveira evitou o fracasso completo do plano do partido de retomar o comando da região. A legenda lançou seis candidaturas nas sete cidades do entorno da capital paulista e sofreu derrotas em cinco. Lula fez um comício com Oliveira no último dia 18.

As derrotas dos apoiados por Lula

Derrota por mais de 1 milhão de votos de diferença em São Paulo. Boulos perdeu para Nunes por 59,35% a 40,65% dos votos válidos. A eleição em São Paulo era considerada prioridade pelo presidente e pelo PT, por ser vista como uma prévia da disputa presidencial de 2026. Apesar disso, Lula teve participação considerada tímida na campanha e mostrou uma capacidade limitada de transferir votos para o candidato do PSOL.

Frustração em Diadema. Em busca da reeleição, Filippi perdeu para Taka Yamauchi (MDB). A visita de Lula não foi o suficiente para impulsionar o petista, que travou uma disputa acirrada contra Yamauchi. Em comício na cidade, o presidente atacou Bolsonaro e disse que os maiores avanços de Diadema foram levados por gestões do PT.

Derrota com gosto de vitória em Natal. Natália Bonavides surpreendeu o partido ao chegar a um inesperado segundo turno contra Paulinho Freire (União Brasil) na capital potiguar. Engajado com a possibilidade de vitória na cidade, o PT articulou a participação de Lula em um comício com a candidata no último dia 16. No ato, o presidente disse não ter "nada a ver com comunismo".

O desempenho do rival Bolsonaro

Jair Bolsonaro amargou oito derrotas nas 11 cidades em que fez campanha.A principal delas ocorreu em Goiânia, onde ele acompanhou a apuração dos votos ao lado do candidato derrotado Fred Fernandes (PL).

Bolsonaro teve êxito em três cidades onde fez campanha: São Paulo, Cuiabá e Anápolis (GO). A vitória na capital paulista, porém, não é creditada à participação do ex-presidente, e sim ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que sai como o fiador da campanha que reelegeu Nunes.