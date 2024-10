Itália promete 'grande evento' para centenário de veleiro

SINGAPURA, 29 OUT (ANSA) - O chefe de Estado-Maior da Marinha Militar da Itália, almirante Enrico Credendino, revelou nesta segunda-feira (28) que uma grande celebração está sendo preparada para o centenário do navio Amerigo Vespucci, apelidado como "veleiro mais belo do mundo".

Em entrevista à ANSA, Credendino garantiu que "haverá um grandíssimo evento" por ocasião da data, mas deixou claro que ainda é uma "surpresa".

"É um equilíbrio extraordinário sob todos os pontos de vista.

O navio fez coisas que nunca tinha feito nos seus 93 anos, como a passagem ao Cabo Horn, e formou dois cursos de alunos oficiais. Valeu a pena? Certamente sim. Foi cansativo? Certamente sim. Faríamos isso de novo? Claro que sim", disse o almirante.

A embarcação deixou hoje o porto de Singapura, colocando um ponto final na 25ª etapa de sua turnê mundial, que começou em 1º de julho de 2023, em Gênova.

A próxima parada da joia da Marinha italiana está prevista para o início de novembro, em Belawan, na Indonésia. No próximo mês, o Amerigo Vespucci também passará por Phuket, na Tailândia, e Mumbai, na Índia. (ANSA).

