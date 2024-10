Irã executa cidadão iraniano-alemão após condenação por terrorismo, diz mídia estatal

(Reuters) - O Irã executou Jamshid Sharmahd, cidadão iraniano-alemão, depois que ele foi condenado por realizar ataques terroristas, informou a mídia estatal iraniana nesta segunda-feira.

Sharmahd, que também possui residência nos EUA, foi condenado à morte em 2023 sob o indiciamento de corrupção.

Ele foi acusado pelo Irã de liderar um grupo pró-monarquista acusado de um atentado mortal em 2008 e de planejar outros ataques no país.

A prisão de Sharmahd foi anunciada em 2020 em um comunicado do Ministério da Inteligência que o descreveu como "o líder do grupo terrorista Tondar, que dirigiu atos armados e terroristas no Irã a partir da América".

Com sede em Los Angeles, a pouco conhecida Assembleia do Reino do Irã, ou Tondar, diz que busca restaurar a monarquia iraniana que foi derrubada pela revolução islâmica de 1979. Ela administra estações de rádio e televisão da oposição pró-iraniana no exterior.

(Reportagem da redação de Dubai)