Bolsa de compras que pode ser usada como carrinho na feira está por R$ 27

Gosta de ir ao supermercado ou em feiras, mas se incomoda com o peso das sacolas? O Guia de Compras UOL encontrou um bolsa com rodas que pode se transformar em uma carrinho funcional, facilitando na hora das compras.

Segundo o fabricante, essa bolsa traz praticidade no dia a dia e possui grande capacidade para armazenamento. Veja detalhes sobre o produto a seguir e as opiniões de quem o adquiriu:

O que diz o fabricante sobre a bolsa de compras

É dobrável e prática;

Material de tecido;

Leve e fácil de carregar;

Capacidade aproximada de 10 kg;

Pode ser arrastado pelas rodinhas ou transportado no ombro.

O que diz quem comprou

Com 3,4 mil avaliações na Shopee, a bolsa dobrável tem uma nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os pontos positivos apontados pelos consumidores foram o custo-benefício, leveza e facilidade no transporte das compras ao usar a bolsa.

Custo benefício muito bom! Material reforçado, firme. Acredito que vá durar bastante! Eu achei que fosse maior até mesmo para puxar usando as rodinhas porém, não tenho do que reclamar. Chegou antes do prazo. Estou bem satisfeita com a minha compra. Hayenne

Ela poderia ser um pouquinho mais comprida, mas atende o que se propõe. Bom custo-benefício. Aguenta carregar coisas do dia a dia, mas nada muito pesado, pois suas costuras não são reforçadas apesar do material aparentar ser resistente. O fato de a bolsa aumentar de tamanho/capacidade é excelente! Aline Cardoso

Uma das melhores compras que já fiz aqui. Parece uma bolsa de praia muito linda e quando monta a parte do carrinho, ela continua leve e fácil de transportar, já vou usá-la hoje. Super recomendo. Valeria

Ela chegou no prazo e é linda! A bolsa é ótima para carregar compras, idêntica ao anúncio, espaçosa, linda, eu amei a minha compra! Recomendo. Santos

Pontos de atenção

Alguns consumidores ficaram insatisfeitos com o tamanho do produto e da alça, além da qualidade do produto. Confira os comentários avaliativos:

Comprei essa bolsa, mas o tecido é muito fraquinho. Pensei que era melhor mas em compensação o valor é bom, comprei a bolsa para poder ir ao supermercado e comprar produtos para colocar dentro, mas ela é fraca para os produtos pesados. Elisabete Santos

Bolsa de boa qualidade, estampa linda, chegou bem rápido, esperava que fosse um pouco maior, em termos de comprimento, mas vai servir para ter na bolsa. Serve para compras não muito grandes, as rodinhas são de plástico, espero que tenha uma boa durabilidade. Eva

As rodas e o suporte das rodas são super frágeis. Se a ideia é para carregar compra dentro, infelizmente, a falta de qualidade da roda e o suporte deixam a desejar muito. Se fosse de um material melhor, seria perfeito, mas a roda parece de brinquedo falsificado de tão fina. Maria

O pedido chegou rápido, porém achei a alça pequena para poder levar no mercado, mas o custo-benefício dela é muito bom, só a alça que teria que ser um pouco maior. Velusia Moura

