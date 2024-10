Grupos de imprensa da Venezuela querem saber paradeiro de jornalista desaparecido

CARACAS (Reuters) - Um jornalista veterano da Venezuela não faz contato desde sexta-feira, disseram no domingo defensores de imprensa da Venezuela, alegando que ele foi detido por autoridades do governo na capital do país.

O governo não respondeu imediatamente às solicitações da Reuters sobre o caso de Nelin Escalante, um jornalista independente, que recentemente postou vídeos em suas redes sociais em que falava sobre o preço do dólar no país.

O Colégio Nacional de Jornalistas da Venezuela (CNP) disse em um post nas redes sociais que Escalante estava desaparecido há 48 horas e exigiu sua pronta libertação.

O grupo afirmou que ele foi "levado" na tarde de sexta-feira por agentes pertencentes a um serviço de inteligência conhecido como Direção Geral de Contrainteligência Militar, ou DGCIM.

"Exigimos saber o paradeiro (de Escalante) e sua libertação", disse o CNP.

O sindicato dos trabalhadores da imprensa da Venezuela (SNTP) disse que Escalante teve o último contato com seus parentes na sexta-feira e que seus colegas haviam denunciado sua detenção, embora sem especificar o dia.

As Nações Unidas acusaram a DGCIM de prisões arbitrárias e tortura.

O sindicato documentou pelo menos oito casos de jornalistas detidos após a eleição presidencial de 28 de julho.

(Reportagem de Deisy Buitrago)