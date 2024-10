Geórgia: milhares de opositores se reúnem em Tbilisi para contestar resultado das eleições legislativas

A multidão se concentrou em frente ao edifício do Parlamento, no centro da capital, dois dias após um pleito vencido pelo partido no poder, Sonho Georgiano, acusado pela oposição de ter se engajado em uma deriva autoritária pró-russa e de afastar a Geórgia, uma antiga república soviética do Cáucaso, da perspectiva de adesão à União Europeia e à Otan.

Régis Genté, correspondente da RFI em Tbilisi

Milhares de pessoas estavam presentes na manifestação, uma das maiores dos últimos 20 anos. O protesto reflete a magnitude da revolta que se levanta na Geórgia após a eleição deste sábado (27).

O sentimento entres os manifestantes é de que o futuro europeu do país está sendo roubado e vai desaparecer, e que a Geórgia terá que retornar à órbita geopolítica da Rússia.

Pessoas de todas as idades participaram do protesto, muitos estudantes e jovens, mas o futuro da Geórgia também é uma preocupação dos mais velhos. Eles contam como em seus empregos ? para os funcionários públicos ? pediam que dissessem os nomes dos membros da família e por quem estavam votando, para controlar melhor os votos.

Os relatos ajudam a tentar entender quais foram as fraudes implementadas pelo governo.

Cenários políticos possíveis

Ainda é um pouco cedo para dizer quais os cenários políticos possíveis nessa conjuntura. Há a ideia de a oposição se manter nas ruas, mas não todas as noites. Por exemplo, a manifestação desta segunda-feira durou duas horas, ao contrário do habitual no país, onde as manifestações se prolongam por muito tempo durante a noite. Ainda não é certo se novos protestos foram convocados para os próximos dias.

Os partidos políticos e as organizações da sociedade civil tentam antes entender a natureza da fraude para poder agir.

Na primavera [do hemisfério norte], manifestações tomaram Tbilise por dois meses em resposta à lei sobre agentes do exterior. No final, os protestos não funcionaram e a lei foi aprovada. Num contexto de atordoamento, após a derrota na eleição, a oposição reflete sobre os próximos passos a seguir.

Pressões internacionais

As pressões internacionais são vistas pelo governo de maneira muito negativa e descritas como ingerências estrangeiras. A oposição sente que a relação de forças é extremamente difícil com um poder que tem o apoio de Moscou, como é evidente pelas declarações de oficiais russos de alto nível.

O equilíbrio de forças se encontra completamente desigual. Isso também porque o poder na Geórgia é controlado por um oligarca extremamente poderoso, que é verdadeiramente o homem forte do país.

Portanto, todo o apoio vindo do Ocidente dos parceiros tradicionais da Geórgia é bem-vindo.

O apoio por parte do Ocidente é muito esperado, seja com sanções contra os líderes, seja com anúncios contundentes de apoio, ou ainda com o congelamento de alguns programas, para fazer o poder sentir o quanto sua política de ruptura com os países ocidentais custará ao país.