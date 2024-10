Por R$ 110, esse fone promete bateria de até 40 horas; veja avaliações

Se você procura por um fone de ouvido para te acompanhar em qualquer momento e com bateria que dure o dia todo, então essa oferta que o Guia de Compra UOL encontrou pode ser a opção ideal: o fone de ouvido T13, da QCY, que está com desconto de 63%, custando R$ 110 na Shopee. Esse aparelho promete uma bateria com até 40 horas de duração e bloqueio de ruídos.

O fone conta com cerca de 16,9 mil avaliações de clientes, tendo a maioria com nota máxima de cinco estrelas. Confira a seguir outras vantagens do produto:

O que diz a QCY sobre o fone de ouvido?

Bluetooth 5.1;

Resistente à água;

Promete qualidade de som estéreo e cancelamento de ruído;

Bateria de 380 mAH. Com 10 minutos de carga, tem autonomia de 1 hora;

Com a carga completa, promete bateria com até 40 horas de duração;

"Modo de suspensão": função para evitar que toques acidentais atrapalhem a experiência de audição;

Disponível nas cores preta, branca e rosa.

O que diz quem comprou?

O fone de ouvido T13 TWS possui uma nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco estrelas), com mais de 16 mil avaliações na Shopee. As principais vantagens apontadas pelos consumidores são a qualidade de som e a longa duração da bateria do fone.

Depois de bastante tempo usando acredito que o investimento vale super a pena. Eles são ótimos na qualidade de som, bem confortáveis e com um aplicativo para editar algumas funções. E a bateria é excelente, dura bastante tempo. Em resumo, ótimo investimento, preço melhor ainda. Otávio

Som alto e de qualidade, bateria dura muito tempo, você consegue configurar algumas funções pelo app. Enfim, vale muito a pena. Evandro Silva dos Santos

Após algumas semanas utilizando o fone, posso dizer que o feedback é muito positivo. A qualidade do fone é muito boa na faixa de preço apresentada. Efetivei a configuração de um dos presets, e se ajustou muito com o que eu queria. Vinicius

A avaliação alta com tantas compras fala por si só. Som e acabamento de qualidade. Mas o que me fez comprar e realmente é de dar inveja é a bateria. Dependendo do uso, dura o dia inteiro sem muito estresse. Muito prático, valeu cada centavo. César Henrique

Pontos de atenção

Entre as principais reclamações estão defeitos de funcionamento e falhas na bateria. Confira os comentários:

O produto veio com defeito. Fiz uma primeira carga, achei que estava tudo bem, mas ele foi descarregando, descarregando até zerar a carga. Mesmo tentando carregar novamente, não consegui. Fábio

Carreguei no primeiro dia, ok. Estou tentando carregar já tem dias e nada de funcionar infelizmente. Jeniffer

O fone estava funcionando normal mesmo depois de alguns meses que comprei, mas agora o lado direito simplesmente parou de funcionar sem explicação. Ele não carrega e não dá sinal de vida. Já tentei de tudo mas o lado direito não volta a funcionar. Guilherme

* Com informações de texto publicado em 3 de maio de 2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.