Fastback e Pulse serão primeiros híbridos-flex da Fiat

SÃO PAULO, 28 OUT (ANSA) - O grupo automotivo Stellantis anunciou que o Fastback e o Pulse, ambos da Fiat, serão os primeiros modelos da nova plataforma Bio-Hybrid, que combina motor flex com diferentes níveis de eletrificação.

Os veículos serão lançados oficialmente em novembro, dando início à era dos híbridos-flex, aposta do grupo para descarbonizar o mercado automotivo brasileiro.

"A Fiat é a marca reconhecida por revolucionar e democratizar tecnologias acessíveis no Brasil. Com nosso DNA inovador e a sólida liderança no mercado nacional nos últimos quatro anos, é natural também liderarmos uma nova era de transformações", disse Alexandre Aquino, vice-presidente da marca italiana para a América do Sul.

"Para isso, escolhemos iniciar em um importante segmento com nossos SUVs mais desejados, o Pulse e o Fastback, que serão responsáveis por impulsionar essa revolução", acrescentou.

Imagens divulgadas pela Stellantis indicam que os modelos terão o motor T200 1.0 flex, já usado tanto no Pulse quanto no Fastback, acoplado a um sistema eletrificado.

A Stellantis investirá R$ 32 bilhões na América do Sul entre 2025 e 2030, sendo R$ 30 bilhões no Brasil, com previsão de lançar mais de 40 produtos e oito powertrains ao longo dos próximos anos, com destaque para os veículos Bio-Hybrid, que buscam aproveitar a ampla difusão do etanol em território nacional. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.