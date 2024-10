Especial da Rádio MEC celebra os 120 anos do compositor Capiba

Para celebrar os 120 anos do compositor Lourenço da Fonseca Barbosa, mais conhecido como Capiba, a Rádio MEC produziu um especial com algumas das músicas mais conhecidas dele. Entre as selecionadas estão Trombone de Prata, Valsa Verde, Minha Ciranda, Um Pernambucano no Rio, A valsa de Paris e A mesma rosa amarela. Ouça aqui

Capiba nasceu em 28 de outubro de 1904 em Surubim, Pernambuco. Ele cresceu em uma família musical, o que influenciou profundamente seu futuro na música, levando-o a ser considerado um dos maiores compositores de frevo do Brasil. Desde cedo, Capiba demonstrou interesse pela música, tocando trompa aos oito anos e, mais tarde, aprendendo piano para acompanhar filmes mudos em cinemas.

Brasília (DF), 28/10/2024 - Versátil, Capiba uniu poesia, ritmo e identidade cultural. Foto: Fundaj/MEC



Em 1920, ele e a família dele se mudaram para a Paraíba, onde ele estudou no Liceu Paraibano. Durante esse período, ele também jogou futebol profissionalmente pelo Campinense Clube, mas logo abandonou o esporte para se dedicar inteiramente à música. No início dos anos 1930, Capiba se mudou para o Recife, onde passou em um concurso para o Banco do Brasil, o que lhe garantiu estabilidade financeira enquanto desenvolvia sua trajetória musical. Sua primeira grande conquista no frevo foi em 1934, quando venceu uma disputa carnavalesca com a composição "É de Amargar", um dos seus maiores sucessos.

Capiba tornou-se rapidamente uma figura de destaque no cenário musical pernambucano, fundando a Jazz Band Acadêmica em 1950 e colaborando com grandes nomes da música, como Hermeto Pascoal e Sivuca. Na década de 1940, ele alcançou sucesso nacional com a valsa-canção "Maria Betânia", que se tornou um clássico na voz de Nelson Gonçalves e posteriormente recebeu diferentes versões instrumentais.

Além de sua produção em frevo, Capiba foi um artista versátil, e sua capacidade de unir poesia, ritmo e identidade cultural o levou a compor em diversos gêneros, como samba, maracatu, guarânia e até música clássica.

A obra de Capiba é vasta, com mais de 200 canções registradas, das quais mais de 100 são frevos. Suas músicas, como "Madeira que Cupim Não Rói" e "O Mais Querido" (hino do Santa Cruz Futebol Clube), são essenciais para o carnaval pernambucano e continuam a ser entoadas nos blocos de Recife e Olinda.

Em 1967, ele foi premiado no Segundo Festival Internacional da Canção com "São os do Norte que Vêm", em parceria com Suassuna, reafirmando sua importância na música nacional.

Lourenço da Fonseca Barbosa faleceu em 31 de dezembro de 1997, aos 93 anos, deixando um legado que transcende gerações. Sua contribuição para a música popular brasileira e o frevo permanece viva, consolidando-o como um dos maiores nomes da cultura pernambucana.