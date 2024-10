Espanhol Rodri supera Vini Jr. e conquista a Bola de Ouro 2024

Infelizmente não foi dessa vez que o Brasil voltou a ter um jogador no posto de melhor do mundo. Vinicius Junior era o favorito a ganhar a Bola de Ouro da revista France Football, mas o prêmio da temporada 2023/2024 foi para as mãos do espanhol Rodri, do Manchester City, contrariando muitas expectativas.

A cerimônia de entrega da premiação aconteceu no Teatro Chatelet, em Paris, na noite desta segunda-feira, horário local. Ao todo, 30 jogadores foram indicados, incluindo o camisa 7 do Real Madrid, único brasileiro na lista.

Nem Vini Jr. nem seus companheiros de Real, Bellingham e Mbappé, que também concorriam, compareceram ao evento.

Horas antes do início da cerimônia, a imprensa internacional começou a especular que o clube espanhol e o staff do brasileiro já haviam sido informados que ele não ganharia e, por isso, cancelaram sua presença.

O que acabou se confirmando, para a tristeza dos fãs brasileiros e madridistas que estavam na torcida para vê-lo com a Bola de Ouro.

Na temporada 2023/2024, Rodri, de 28 anos, foi campeão inglês com o Manchester City e da Eurocopa com a Espanha, marcando nove gols e dando 13 assistências em 50 jogos no total. Bons números para um jogador de sua posição.

Recuperando-se de uma grave lesão, o meia chegou de muletas à cerimonia e recebeu uma timida vaia por parte de torcedores que acomapanhavam do lado de fora do tapete vermelho. Mas as vaias logo passaram quando o espanhol parou e acenou para as pessoas.

Brasil segue amargando jejum

Com o resultado, Brasil vai para o 18° ano sem ter um jogador de volta ao posto de melhor do mundo. O último brasileiro a conseguir este feito foi Kaka, em 2007, premiando uma grande temporada com o Milan, na qual foi protagonista do título da Liga dos Campeões com o clube da Itália naquele ano.

Roteiro semelhante ao de Vinicius, contando o período de 2023/2024, quando foi campeão europeu com o Real Madrid, com 24 gols e nove assistências em 39 partidas oficiais.

Esta foi a temporada mais artilheira da carreira do atacante de 24 anos até o momento, balançando as redes inclusive na final da Liga dos Campeões deste ano, contra o Borussia Dortmund. Além do título europeu, com o clube espanhol, Vini Junior também ganhou o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da Uefa. Excelentes resultados, mas que infelizmente não foram suficiente para dar a ele a Bola de Ouro este ano.

Esta é a terceira vez seguida que Vini Jr. é indicado entre os 30 finalistas da Bola de Ouro. O jovem atacante também concorreu ao prêmio em 2022, quando ficou em oitavo, e 2023, terminando em sexto. O maior vencedor da história da Bola de Ouro é o argentino Lionel Messi, com oito no total. Mas nesta edição ele não concorreu.

No ano passado, o camisa 7 o Real Madrid também foi indicado e venceu o Prêmio Sócrates, que premia ações sociais e leva o nome do jogador brasileiro falecido em 2011.

Bola de Ouro no feminino

Além do melhor jogador no masculino, a France Football também premiou a melhor atleta no futebol feminino. Pelo segundo ano consecutivo, a Bola de Ouro foi para a espanhola Aitana Bonmatí, que também havia vencido em 2023.

O Brasil teve duas jogadoras indicadas na lista. Gabi Portilho, atacante do Corinthians, que ficou em 18°, e Tarciane, zagueira do Houston Dash, dos Estados Unidos, em 23°.

Já Savinho foi o representante do Brasil na categoria melhor jogador do sub-21 na temporada. Ele ficou em quarto lugar. O prêmio foi para o Lamine Yamal, de apenas 17 anos, do Barcelona.