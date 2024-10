Dirigente do BCE reconhece alívio na inflação, mas não se compromete com trajetória para juros

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse, nesta segunda-feira, 28, que a inflação doméstica continua alta, mas está mostrando sinais de moderação, com um "processo desinflacionário bem encaminhado" e com expectativa de volta à meta de 2% no decorrer do próximo ano.

À respeito de política monetária, Guindos afirmou que as decisões futuras garantirão que política permaneça suficientemente restritivas pelo tempo que for necessário e que o BCE não está se comprometendo previamente com um determinado caminho de corte de juros, seguindo uma abordagem dependente de dados.

Ele também comentou que a atividade econômica na zona do euro ficou mais fraca do que o esperado, com diferenças persistentes entre os setores. Por outro lado, o mercado de trabalho continua resiliente, a uma taxa de desemprego de 6,4%.

O vice-presidente do BCE mostrou preocupação com os riscos para as perspectivas de crescimento.

"Em particular, a confiança mais baixa pode impedir que o consumo e o investimento se recuperem tão rapidamente quanto o esperado, e os riscos geopolíticos continuam a representar uma ameaça para a economia mundial ao interromper o fornecimento de energia e o comércio global", disse o dirigente.