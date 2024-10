Comício da vitória de Nunes exalta pragmatismo e tem pouca menção a Bolsonaro

O comício da vitória do prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), teve exaltação ao que foi definido como "frente ampla" do pragmatismo e poucas menções ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoiou formalmente a chapa do emedebista e indicou o coronel Melo Araújo como vice-prefeito.

Após o anúncio da vitória, Nunes subiu ao palco ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a quem não poupou elogios, e figuras importantes da política paulista, como o ex-governador Rodrigo Garcia e o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab.

Nunes iniciou sua fala afirmando que Tarcísio não o abandonou "no momento mais difícil" e chamou o governador paulista de "líder maior". "Tarcísio, seu nome é presente, mas seu sobrenome é futuro. Lealdade não é palavra do meu vocabulário, faz parte da minha história", disse Nunes, em uma das muitas vezes que se dirigiu ao chefe do Executivo estadual durante o comício.

A menção a Bolsonaro aconteceu, mas foi mais tímida, na hora de exaltar a figura do coronel Melo Araújo, indicação "preciosa" do ex-presidente, nas palavras de Nunes.

Tarcísio também fez poucas menções a Bolsonaro e preferiu exaltar o que foi, segundo ele, a vitória do "pragmatismo" nesta eleição. O governador também avaliou que a vitória do seu candidato aconteceu graças à periferia, que pôde observar de perto as obras e melhorias que a gestão de Nunes trouxeram. "O identitarismo não enche a barriga e não resolve nada", alfinetou Tarcísio, que reforçou que Ricardo Nunes ""tem bom coração", é humilde e fez muito por São Paulo.

Embora não tenha discursado no palco, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, em rápida conversa com a imprensa após o comício, também preferiu congratular a "frente ampla" e o apoio de Tarcísio, e desconversou sobre o peso de Bolsonaro na campanha.

"Nós fizemos aquilo que foi possível para construir a maior aliança política da história da maior cidade da América Latina. Então isso é um reconhecimento que o Ricardo é um cara sério, um cara honesto, um bom gestor e conseguiu juntar até pessoas que pensam diferentes no propósito de fazer o melhor para São Paulo. Todos os apoios foram importantes, em especial do governador Tarcísio de Freitas", declarou.