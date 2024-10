China lança nova ferramenta de empréstimo antes de vencimento de fim de ano

Por Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China lançou uma nova ferramenta de empréstimo nesta segunda-feira para injetar mais liquidez no mercado e apoiar o fluxo de crédito no sistema bancário antes do vencimento de trilhões de iuanes em empréstimos no final do ano.

O Banco do Povo da China disse em um comunicado que ativou o mecanismo de operações de recompras reversas de mercado aberto para "manter uma abundância razoável de liquidez no sistema bancário e enriquecer ainda mais as ferramentas do banco central".

Cerca de 2,9 trilhões de iuanes (406,6 bilhões de dólares) em empréstimos de médio prazo vencerão até o final de dezembro, o que tornaria mais difícil para os bancos financiarem investimentos e reavivar o crescimento da segunda maior economia do mundo.

Apesar de ter entrado em vigor nesta segunda-feira, o banco central não mencionou a nova ferramenta em seu comunicado de operações de mercado aberto.

Em uma declaração separada anunciando a nova ferramenta, o banco central disse que a usará para negociar com os dealers primários em operações de mercado aberto mensalmente.

O anúncio dizia que a nova ferramenta terá um prazo de menos de um ano, mais longo do que o das operações de recompra reversa regulares, que normalmente têm prazos de sete, 14 ou 28 dias, são realizadas diariamente e normalmente exigem garantias.

"Parece uma otimização técnica, parte de um esforço do banco central para tornar sua estrutura de política monetária mais funcional e regular melhor o fornecimento de liquidez", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit.

"Esse tipo de acordo de recompra é muito mais comum na União Europeia e nos Estados Unidos, portanto, é um passo para modernizar as ferramentas do banco central e torná-las mais alinhada com eles", acrescentou.

(Reportagem adicional de Winni Zhou)