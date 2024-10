Chefe da Otan confirma que tropas norte-coreanas estão em Kursk, na Rússia

BRUXELAS (Reuters) - O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, confirmou na segunda-feira que tropas norte-coreanas foram enviadas para a Rússia e que unidades militares norte-coreanas estão mobilizadas na região de Kursk.

"O aprofundamento da cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte é uma ameaça à segurança do Indo-Pacífico e do Euro-Atlântico", disse Rutte aos repórteres, depois que autoridades e diplomatas da Otan receberam informações de uma delegação sul-coreana.

As forças ucranianas realizaram uma grande incursão em Kursk em agosto e permanecem na região.

Rutte disse que o destacamento norte-coreano representou "uma escalada significativa" do envolvimento de Pyongyang na "guerra ilegal da Rússia" na Ucrânia, uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e uma "expansão perigosa" da guerra.

Rutte afirmou que o envio de tropas norte-coreanas é um sinal de "desespero crescente" por parte do presidente russo, Vladimir Putin.

"Mais de 600.000 soldados russos foram mortos ou feridos na guerra de Putin e ele não consegue sustentar seu ataque à Ucrânia sem apoio estrangeiro", disse Rutte.

O Kremlin descartou os relatos sobre o envio de tropas norte-coreanas como "notícias falsas". Mas Putin, na quinta-feira, não negou que soldados norte-coreanos estivessem atualmente na Rússia e disse que era assunto de Moscou como implementar um tratado de parceria com Pyongyang.

Um representante norte-coreano nas Nações Unidas, em Nova York, chamou os relatos de "rumores infundados".

O principal funcionário presidencial da Ucrânia disse na segunda-feira que sanções não seriam uma resposta suficiente ao envolvimento norte-coreano na guerra e pediu mais suprimentos de armas ocidentais para Kiev.

"As tropas norte-coreanas já estão na região de Kursk... Isso é uma escalada. As sanções por si só não são suficientes. Precisamos de armas e de um plano claro para impedir o envolvimento ampliado da Coreia do Norte na guerra na Europa", disse Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente, no X.

(Reportagem de Andrew Gray em Bruxelas, reportagem adicional de Yuliia Dysa em Kiev)