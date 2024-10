Qual cerveja combina com churrasco e feijoada? Saiba harmonizar sabores

Que tipo de cerveja combina melhor com churrasco? E com feijoada? O Guia de Compras UOL conversou com especialistas no assunto para mostrar como harmonizar bebidas que estão em alta no momento com alguns dos pratos preferidos dos brasileiros.

Pilsen e American Lager

Essas cervejas claras, leves e refrescantes harmonizam perfeitamente com queijo coalho, pastel de queijo, batata frita, pão de alho e croquete de carne, porque se equilibram com a textura e o sabor suave dos petiscos. Além disso, a Pilsen vai bem com feijoada e churrasco, formando clássicos brasileiros.

Dourada levemente turva

Com notas de mel, pão e ervas

Sabor equilibrado entre o dulçor do malte e amargor dos lúpulos

Aromática e refrescante

Com notas de malte

Eleita a melhor Pilsen do Brasil pelo World Beer Awards e a melhor Pilsen da América do Sul pelo South Beer Cup

Une a suavidade do puro malte de cevada e o leve amargor do lúpulo

De corpo médio-baixo

Leve e refrescante

Com notas de frutas tropicais

Sabor leve, cor clara e aroma discreto

Mesma receita americana desde 1876

IPA (India Pale Ale) A força alcoólica e o amargor da IPA também formam uma combinação equilibrada e saborosa com petiscos mais gordurosos, como linguiça acebolada, picanha, costela bovina e salame. Nesse caso, é o contraste que cria a harmonização. Acompanhar com feijoada também vai bem —a bebida contrasta a potência de sabores com seu teor alcoólico e amargor maiores.

Sabor amargo e refrescante

De coloração acobreada e aroma lupulado

Com lúpulos patagônicos e de origem argentina

Leve amargor

Aroma sutil de fruta

Com aroma cítrico e frutado

Amargor dos lúpulos e dulçor dos maltes

Weissbier

Versátil, essa cerveja de trigo com notas frutadas e condimentadas, porém refrescante, é uma ótima escolha para acompanhar coxinhas, empadinhas, pernil e massas. Ela equilibra os sabores e complementa o prato.

Aroma de malte, com toques de lúpulo e caramelo

Com notas de malte e lúpulo

Aromas de malte picantes, com lúpulo levemente amargo

Com notas frutadas e sabor fresco

Witbier

Essa cerveja de trigo clara é cítrica, levemente condimentada e refrescante, pareando muito bem com os sabores de pratos como ceviche, frango assado, risoto de camarão e até sorvete de limão. Mas também complementa bem a feijoada, como se fosse a laranja de acompanhamento.

Sabor refrescante, leve e cítrico

Não filtrada e de cor clara

APA (American Pale Ale)

Faz uma bela parceria com o bom e velho churrasco. Isso porque seu amargor moderado e aroma intenso contrastam a gordura, enquanto as notas de caramelo encontram similaridade com o sabor da carne. Outra ideia: saboreie com coxinha. O amargor do lúpulo contrasta o umami do frango e a doçura da massa, enquanto o álcool contrasta a gordura da fritura.

Com aroma cítrico dos lúpulos americanos

Amargor característico

Com lúpulos americanos

Notas cítricas

Coloração dourada e aparência levemente turva

Com aroma e sabor que remetem a frutas cítricas e tropicais como maracujá, laranja e mamão papaia

Malzbier

Doce e com notas de caramelo, essa cerveja combina perfeitamente com sobremesas, como o brigadeiro, devido à semelhança de dulçor e sabor.

Sabor suave e levemente adocicada

Espuma mais densa que a Pilsen

Stout

As notas tostadas de café e chocolate (derivada dos seus maltes) contrastam com os sabores ricos de pratos potentes, como feijoada, carne assada, massas com gorgonzola e doces como pudim de leite, sorvetes de creme e flocos, brigadeiro e beijinho.

Encorpada, de coloração escura, espuma densa e firme

Produzida com maltes especialmente torrados, que garantem notas de café torrado e chocolate amargo

Eleita a melhor cerveja Stout do Mundo com medalha de Ouro no Mondial de La Biere

Cerveja artesanal

Sabor de malte encorpado

Fabricada com 6 maltes e 2 lúpulos

Encorpada, com amargor do lúpulo e torrado do malte

Ganhadora de prêmios internacionais

Sour

Essa cerveja ácida, com adição de frutas, anda cada vez mais popular no Brasil. Também harmoniza bem com feijoada.

Estilo Catharina Sour, o primeiro estilo brasileiro a ser reconhecido em um guia internacional de estilos

Sabor refrescante

Com jabuticaba

FONTES: Edu Passarelli, especialista em cerveja; Gustavo Renha, sommelier de cervejas e proprietário do Copinho Bar, no Rio de Janeiro; e Kathia Zanatta, diretora do Instituto da Cerveja.

