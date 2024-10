Campos Neto diz estar preocupado com trajetória da dívida global

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que está preocupado com a trajetória da dívida global durante uma reunião com investidores organizada pelo Deutsche Bank, em Londres. "Estou preocupado com a trajetória da dívida pública global. Estamos vendo algumas rachaduras surgindo disso já. Novamente, muitos países deveriam estar pensando em ajustar os resultados primários para pagar pela pandemia, pagar pelo aumento da dívida e pagar por uma taxa de juros muito mais alta em termos de custo de rolagem, mas isso não está acontecendo", observou.

Ele alertou para a elevação dos gastos públicos, como com despesas para fazer frente às mudanças climáticas e também os programas de transferência de renda iniciados na pandemia. Em um cenário de juros mais elevados, o custo de rolagem das dívidas também cresce.

Para Campos Neto, com exceção dos Estados Unidos, a maior parte dos países está se tornando menos produtiva, o que é um risco.

Ele defendeu a necessidade de concentrar-se na elaboração de políticas públicas para oferta, para aumentar a produtividade da economia.