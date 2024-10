Caiado: 'Meu caminho agora é a disputa da Presidência da República'

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou hoje ao UOL News que será candidato à Presidência da República em 2026, independentemente de qualquer condição —mesmo que enfrente outros nomes do campo da direita, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

O que você pode ter certeza é que o Ronaldo Caiado vai estar no páreo e vai estar disputando a eleição para presidente da República em 2026. Isso é a maior certeza que você pode ter.

Eu serei candidato a Presidente da República. Não tem condicionante para a minha candidatura. Eu serei candidato em 2026. Se ele [Bolsonaro] será ou não, eu serei.

Questionado sobre Tarcísio, Caiado disse que é "normal" mais de um nome aparecer para a disputa. O governador afirmou ainda que a candidatura presidencial é um movimento natural de sua trajetória política.

Não voltarei ao Senado, acho que cumpri meu mandato, como governador, [estou no] meu segundo mandato. Então, já decidi. Eu não tenho mais outro caminho. O meu caminho agora é a disputa da presidência da República.



É normal isso. Você tem mais talvez quatro ou cinco candidatos da direita. Tem o Ratinho [Jr.] Tem o Eduardo [Leite] do Rio Grande do Sul, tem o [Romeu] Zema, tem o Tarcísio, e tem eu.

Caiado também disse ser favorável a uma anistia aos condenados do 8 de Janeiro, mas disse que a inelegibilidade de Bolsonaro é uma questão "da Justiça".

Caiado conseguiu eleger seu candidato para a capital Goiânia e, na mesma entrevista, criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela maneira como ele se portou na disputa. Para Caiado, hoje é o momento de Bolsonaro "refletir".

Eu acho que ele sai num momento de muita reflexão, afinal de contas, ele sofreu derrotas substantivas e, como tal, ele deve refletir sobre isso.

Ronaldo Caiado

Caiado: 'Diferente de Bolsonaro, mostrei que sei ganhar eleições'

Eu tenho uma história de vida, não é um cidadão que vai dizer o que eu sou. Ninguém vai denegrir a minha imagem. Eu tenho credibilidade moral, intelectual para governar e para fazer política. Tanto é que eu mostrei que eu sei ganhar eleições, diferente dele.

[Foi a] segunda derrota [de Bolsonaro em Goiás]. Na primeira, ele lançou um candidato contra mim para governador, eu bati no primeiro turno. Agora eu bati neles no segundo turno. Acredito que agora ele esteja em condições de poder acordar, cair a ficha, respeitar as lideranças estaduais e saber que não vale a pena vir com uma total deselegância.

Ronaldo Caiado

'Pessoal do PL acha que só o 22 elege as pessoas'

Eu fui surpreendido, totalmente surpreendido, do dia pra noite. O Bolsonaro e um senador dele aí, o Wilder [Morais], chegaram aqui em Goiânia e falaram: 'Olha, o candidato em Goiânia é este, o candidato ali em Aparecida é este, o candidato aqui em Anápolis é este'. Quer dizer, eu nunca vi isso.

[Bolsonaro] devia ter tido cuidado de saber quem era o candidato. O pessoal do PL acha que só o número 22 elege as pessoas.

Ronaldo Caiado

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: