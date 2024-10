Bombardeio israelense deixa cinco mortos na cidade libanesa de Tiro

Cinco pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um bombardeio israelense contra a cidade de Tiro, no sul do Líbano, anunciou o Ministério da Saúde do Líbano.

Um fotógrafo da AFP em Tiro observou um prédio residencial completamente destruído e equipes de emergência retirando um homem ferido em uma maca, enquanto outros funcionários continuavam procurando possíveis vítimas entre os escombros.

Israel intensificou os bombardeios em 23 de setembro no Líbano, onde o Exército afirma atacar redutos do Hezbollah.

