Valdemar: Bolsonaro não atrapalha, mas é 'atormentado' por radicais do PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou em entrevista à GloboNews nesta segunda-feira (28) que Jair Bolsonaro (PL) "não atrapalha" as negociações do partido para as eleições de 2026, mas que o ex-presidente é "atormentado" pela ala mais radical do partido.

O que aconteceu

Valdemar afirmou que recebe "muitos pedidos" para que o PL não se alie a nomes de outros partidos. "O Bolsonaro não atrapalha [negociações]. É que tem gente que é de direita, muito mais de extrema direita, e que atormenta o Bolsonaro. Ele é de extrema direita também, mas ele tem um pessoal que pede para ele [que o PL não faça negociações]", disse o líder partidário.

Em São Paulo, por exemplo, ele teve que acomodar o pessoal dele. Porque quando ele viu que muita gente dele já estava se manifestando pelo [Pablo] Marçal, ele tinha que acalmar esse pessoal e fazer eles entenderem. É muita gente pedindo as coisas para ele. Valdemar Costa Neto, em entrevista à GloboNews

Bolsonaro indicou Mello Araújo (PL), vice de Ricardo Nunes (MDB), e apoiou a reeleição do prefeito em São Paulo. Apesar da indicação, Marçal, candidato pelo PRTB, flertou com o ex-presidente durante parte da campanha do 1º turno. Em junho, ele chegou a dizer que Bolsonaro não apoiaria Nunes e recebeu a medalha de "imbrochável" do ex-chefe do Executivo. Três meses depois, o ex-coach disse que Bolsonaro cometeu "o caminho mais errado da vida" ao se aliar a Nunes.

Ao ser questionado por @Ana_Flor sobre como trazer nomes fortes para o PL, considerando que Bolsonaro não apoia aliados como Ronaldo Caiado, Valdemar Costa Neto afirma que o ex-presidente não atrapalha as negociações para a corrida eleitoral presidencial de 2026.



? Assista na? pic.twitter.com/6dJIGKubSx -- GloboNews (@GloboNews) October 28, 2024

Valdemar também negou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) seja "maior" que o ex-presidente. "Ninguém é maior que o Bolsonaro. Não tenha dúvidas [que Bolsonaro é o maior cabo eleitoral da direita]. Ele é um fenômeno em qualquer lugar que ele chega", afirmou o cacique do PL.

Em discurso de vitória, Nunes chamou governador de "líder maior". Ao comemorar sua recondução à prefeitura, o emedebista só citou Bolsonaro uma vez, ao citar Mello Araújo. "Agradeço o líder maior, sem o qual essa vitória não seria possível. O meu amigo que me deu a mão na hora mais difícil, o governador Tarcísio de Freitas", declarou Nunes. "Conte comigo, meu irmão, como seu pilar para todas as construções do seu destino, porque você foi o alicerce da minha vitória."