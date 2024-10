Bolsas da Ásia fecham em alta, com Tóquio na liderança após eleição japonesa

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, lideradas pela de Tóquio, que foi beneficiada pela fraqueza do iene após o partido do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, perder a maioria parlamentar na eleição do fim de semana.

O índice Nikkei subiu 1,82% em Tóquio, a 38.605,53 pontos, à medida que ações dos setores automotivo e de eletrônicos se fortaleceram em meio à queda do iene frente ao dólar e esperanças de que o Banco do Japão (BoJ) não voltará a elevar juros diante das incertezas políticas geradas pela eleição. O BoJ anuncia decisão de política monetária na quinta-feira (31).

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com ganho marginal de 0,04%, a 20.599,36 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,13% em Seul, a 2.612,43 pontos, com a ajuda de ações relacionadas a baterias e materiais industriais.

Na China continental, as bolsas ficaram no azul, com o bom desempenho de ações de incorporadoras e ligadas a consumo, e após o banco central chinês (PBoC) anunciar uma nova ferramenta monetária no mercado aberto para garantir a liquidez do sistema bancário. O Xangai Composto teve alta de 0,68%, a 3.322,20 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,41%, a 2.002,58 pontos.

Exceção na região asiática, o Taiex caiu 0,64% em Taiwan, a 23.198,07 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana teve leve ganho pelo segundo pregão consecutivo, graças em parte ao setor de mineração. O S&P/ASX 200 avançou 0,12% em Sydney, a 8.221,50 pontos.

