Biden vota antecipadamente em Kamala na eleição dos EUA

NEW CASTLE (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, votou nesta segunda-feira na eleição presidencial dos Estados Unidos, de forma antecipada, na vice-presidente democrata Kamala Harris, que enfrenta o republicano Donald Trump.

O presidente, que desistiu da candidatura à reeleição em julho, juntou-se a muitos norte-americanos que podem votar antes do dia da votação, na terça-feira da semana que vem. Ele votou em um local de voto antecipado em New Castle, no Estado de Delaware.

(Por Gabriella Borter em New Castle, Delaware; reportagem adicional de Susan Heavey em Washington)